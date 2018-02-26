Четыре эффективных способа избавиться от насморка

26.02.2018 18:20

Актуальная проблема для февраля.



Британские эксперты назвали четыре средства, которые позволяют достаточно быстро избавиться от хронического насморка зимой. Примечательно, что эффективность этих средств подтверждается наукой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.



Насморк является одним из самых распространенных симптомов простуды в зимнее время года, а у многих людей это расстройство наблюдается хронически в течение нескольких недель и даже месяцев. Обычно они обходятся носовыми платками, спреями или разного рода каплями, которые не всегда помогают. К счастью, в распоряжении науки есть несколько методов борьбы с насморком, чья эффективность давно доказана. И для того, чтобы ими воспользоваться, не всегда нужно посещать аптеку.



1. Приготовьте чашку горячего чая или кофе. Горячие напитки помогают в борьбе с насморком, они также ускоряют избавление от других симптомов простуды вроде больного горла. В 2008 году исследователи обнаружили, что горячий напиток практически мгновенно снижает выраженность целого ряда симптомов, а вот напиток при комнатной температуре лишь чуть облегчает насморк, кашель и хрипы. Исследование также показало, что люди с простудой и гриппом лучше дышат после горячего напитка, несмотря на то, что их воздушные проходы не стали более здоровыми.



2. Попробуйте горячий пар. Горячий пар или ингаляция помогают избавиться от слизи в носовых проходах, из-за которой мы ощущаем дискомфорт. Налейте в таз горячей воды, возьмите большое полотенце, наклонитесь и закройтесь с головой для того, чтобы подышать паром. В 2016 году исследование показало, что ингаляция обеспечивает более быстрое избавление от симптомов простуды.



3. Нети пот. Существует специальное устройство под названием нети пот, которое очень похоже на маленький чайник. Оно предусматривает аккуратное промывание носа. Исследователи в 2016 году выяснили, что орошение носа с помощью нети пота соляным раствором имеет выраженные преимущества.



4. Попробуйте карри. В 2015 году исследователи выяснили, что содержащийся в популярной специи капсаицин снижает симптомы простуды. Обычно карри рекомендуют для борьбы с застойными явлениями в носу, но иногда эта приправа эффективна при насморке. Если вы не любите острую пищу, то воспользуйтесь назальным спреем с капсаицином.