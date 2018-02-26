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Від карієсу врятує червоне вино
Червоне вино позитивно впливає на здоров'я зубів та ротової порожнини.
До такого висновку дійшли вчені з Американського хімічного товариства. У вині є поліфеноли, в тому числі кофеїнова і кумаринова кислоти, які захищають зуби і ясна на молекулярному рівні. Медики виростили в лабораторних умовах тканини ясен і зубів, а потім вивчили вплив речовин на ці тканини.
З'ясувалося, що зазначені кислоти знижують здатність бактерій до налипання на тканини ясен, тим самим оберігаючи зуби від розвитку нальоту, карієсу і періодонтиту.
Найкраще ці сполуки працюють в тандемі з корисними бактеріями виду Streptococcus dentisani. Вони є пробіотиками і використовуються в терапевтичних цілях для поліпшення здоров'я порожнини рота. У дослідженні підкреслюється, що висновки про користь вина для зубів не є остаточними.
Крім того, фахівці не рекомендують використовувати вино для полоскання рота або збільшувати споживання алкогольного напою, щоб знизити ризик розвитку карієсу.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вино, кариес
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