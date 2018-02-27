Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома

27.02.2018 19:38

Верите вы в это или нет, многие люди используют соль в своих домах для некоторых целей очистки в течение сотен лет. Об этом пишут важные новости.

Вот причины, по которым вы должны использовать соль в своем доме:

Соль может избежать распространения муравьев

Если вы хотите удалить муравьев из ваших окон, дверей или даже ваших шкафов, просто посыпьте щепотку соли в той области, где вы их видели. Это также может снизить уровень влажности и влаги в вашем доме.

Может использоваться как натуральный медный, серебряный и латунный полировщик

Такие объекты могут потерять свой цвет. Тем не менее, вы можете использовать соль, чтобы предотвратить эту проблему. Просто сделайте смесь, объединив соль и яблочный уксус. Помассируйте поверхности этих объектов, пока они не станут блестящими.

Очистит раковины

Смешайте достаточное количество соли и горячей воды для образования раствора. После того, как вы их полностью объедините, используйте смесь в своей кухонной или ванной раковине. Соль обладает способностью растворять накопление жира, что может привести к блокированию и неприятному запаху.

Соль в качестве натурального моющего средства для вашего дома и автомобильных стекол

Просто соедините галлон теплой воды, по крайней мере, с 2 столовыми ложками соли. Смешайте их полностью и используйте, чтобы очистить ваши окна и удалить упрямые пятна.

Это может сделать вашу кожу моложе

Просто соедините соль с эфирным маслом лаванды или оливковым маслом. Используйте эту смесь на своем теле. Подождите пару минут и промойте теплой водой. Из-за соли вы получите быстрое и эффективное отшелушивание. Кроме того, ваша кожа будет выглядеть молодой и здоровой.

Его можно использовать для лечения зубной боли

Если вы чаще страдаете от зубных болей или язв ротовой полости, тогда вы можете использовать соль в качестве эффективного лечения. Все, что вам нужно сделать, это объединить достаточное количество соли и теплой воды. Подождите пару минут, чтобы соль растворилась. Вымойте ротовую полость, используя эту смесь. Это естественное средство даст вам удивительный результат за короткий промежуток времени.

Улучшите результаты стирки одежды

Чтобы защитить вашу одежду от усадки, вы можете добавить достаточное количество соли в стиральную машину с вашей одеждой. Средство вступит в силу, если вы высушите одежду на солнце.

Восстанавливайте цвета ваших штор и ковров

Если вы хотите вернуть цвет штор и ковров, вы можете использовать средство на основе соли. Оно имеет возможность заставить их выглядеть новыми. Чтобы увидеть результаты, вам понадобится только одна стирка. Возьмите ткань и положите ее в концентрированную соленую воду.

Также некоторые люди говорили, что такое решение может избавить от грязи и пятен, которые не могут быть удалены некоторыми коммерческими моющими средствами.