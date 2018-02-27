Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию

27.02.2018 17:46

Украина не готова к массовому возвращению трудовых мигрантов

Украинцы продолжают уезжать за границу в поисках лучшей жизни. Однако в Польше, где на сегодня больше всего наших соотечественников, у граждан Украины могут возникнуть проблемы в связи с принятым недавно так называемым "антибандеровским" законом, а в России, в которой украинцы чувствуют себя не вполне безопасно в связи с ее агрессией в Крыму и на Донбассе, ухудшается ситуация в экономике, отчего продолжать работать в этой стране становится невыгодно. "Апостроф" разбирался в новых тенденциях на рынке трудоустройства украинцев за рубежом.

Не болтать лишнего

Отношения между Украиной и Польшей продолжают ухудшаться. Если до недавнего времени "идеологическая борьба" велась на уровне политиков двух стран и не особо затрагивала интересы простых граждан, то в последнее время ситуация изменилась.

По данным польских СМИ, после принятия скандального закона об Институте национальной памяти Польши украинцев, которые хотят получить вид на жительство в этой стране по "карте поляка", спрашивают об их отношении к Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА). Если заявитель недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то его заявку могут отклонить.

Вместе с тем особых проблем для работающих в Польше украинцев данный закон создать не должен, считают эксперты, опрошенные "Апострофом".

"Не думаю, что проблемы, возникшие между Польшей и Украиной на геополитическом уровне, как-то скажутся на украинцах, работающих в Польше. С каждым годом Польша наращивает количество выданных украинцам рабочих виз", - сказала в комментарии изданию кандидат экономических наук Алла Шлапак. По ее словам, если в 2010 году было выдано 180 тыс. приглашений, то в 2016-м – уже 1,3 млн.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник считает, что принятый закон, предусматривающий ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов", хоть и не улучшит отношений между двумя странами, обычных работников не затронет. Как ожидается, в 2018 году Польша предоставит украинцам около 3 млн приглашений на работу.

"Но те граждане нашего государства, которые длительное время живут в Польше, в частности студенты, будут иметь ряд вопросов и проблем. Они будут понимать, что теперь нужно быть осторожными в высказывании собственных мыслей", - сказал эксперт "Апострофу".

Многое будет зависеть от реализации скандального закона. "Если будут открываться уголовные дела, по которым украинцев станут привлекать к суду, тогда напряжение среди наших граждан будет возрастать, и наши граждане будут выбирать другие страны для трудоустройства", - считает специалист.

Все же, как отметил научный консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова Владимир Сиденко, на сегодня Польша не занимает открытой антиукраинской позиции и официально не заявляла о намерении уменьшить квоты для украинских трудовых мигрантов.

"Более того, их присутствие в больших количествах на территории Польши уже неоднократно в спорах в рамках Европейского Союза служило основанием, почему эта страна возражает против приема мигрантов из стран Ближнего Востока. Поэтому я не думаю, что официальная политика этой страны направлена на ограничение", - сказал эксперт в комментарии изданию.

Тем не менее он не исключил, что принятый закон скажется на поведении украинских работников в Польше и не даст им возможности делать некоторые высказывания.

"Но я не думаю, что это кардинально может отразиться на занятости украинцев на территории Польши, тем более что особой альтернативы у них нет. Куда они могут поехать? В Россию? Там ситуация хуже. Или вернуться в Украину, где нет рабочих мест?" – резюмировал Сиденко.

В Россию по привычке

В России действительно ситуация не самая благоприятная, однако украинцы все равно продолжают туда ехать – несмотря на ухудшение условий в экономическом плане и участившиеся случаи задержаний по политическим мотивам.

"Нужно понимать, что Россия с советских времен была тем местом, где многие украинцы работали – ездили на Север, в стройотряды, нефтяниками в Тюмень – где можно было хорошо заработать. После развала СССР многие ездили именно в Россию на заработки, потому что там в последние 20 лет зарплаты были выше и уровень жизни тоже. Плюс привычка, плюс понятная социальная среда, плюс легкость, с которой можно там устроиться или получить гражданство", - сказал Василий Воскобойник.

По его словам, в России востребованы строители, работающие в основном нелегально, а также няни, водители, повара. Кроме того, есть спрос на инженеров.

Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, многие украинцы продолжают ехать в РФ. "Людям так выгодно думать, они не живут интересами государства каждый день, как бы этого кому-то ни хотелось. Они живут интересами своими и своих семей", - заявил Воскобойник.

"Такое впечатление, что в России, в Москве половина моего города. И уж точно очень много друзей и просто знакомых", - рассказала "Апострофу" Наталья, родом из провинциального украинского городка. По ее словам, у тех, кто уехал еще до аннексии Крыма, в основном дела идут неплохо. А вот из тех, кто поехал работать в Россию в последние два-три года, многие часто возвращаются. "Основная причина – очень высокая арендная плата, при этом зарплаты сейчас – не самые большие", - говорит женщина. Снимать квартиру ее знакомым приходится вшестером: "Те, что работают в ночную смену, отсыпаются днем, на тех же кроватях, на которых спят ночью их товарищи, работающие днем".

При этом, по словам Василия Воскобойника, тенденция для украинцев в России отрицательная. "С каждым годом туда едет все меньше наших соотечественников", - заявил он.

Тем не менее идеологические причины в меньшей степени становятся причиной оттока украинских трудовых мигрантов из РФ. Сергей, который работает в Москве веб-дизайнером, в комментарии "Апострофу" заявил, что большинство людей из его окружения не думают о войне и аннексии Крыма. "Никаких проблем по поводу того, что я из Украины, нет", - говорит молодой человек, хотя отмечает, что в России ему не нравится.

"Главное причина, почему возвращаются, - экономическая. Им просто невыгодно там работать. Заработать очень сложно, все, что зарабатываешь, там же и тратишь. Смысл?" – рассуждает Наталья.

Возвращение назад

Положение украинских заробитчан довольно шаткое. Из России трудовых мигрантов вынуждает уезжать ухудшающаяся экономическая ситуация. А Польша (даже если "антибандеровский" закон не приведет к негативным последствиям) в будущем может сократить количество разрешений на работу для украинцев – уже сейчас многим полякам выгоднее оставаться дома, чем гнаться за более высокими зарплатами в странах Западной Европы.

Но готова ли Украина принять обратно десятки, а то и сотни тысяч своих граждан? По словам Аллы Шлапак, более половины украинских трудовых мигрантов планируют в будущем вернуться.

"Основная масса трудовых мигрантов постоянно возвращается на родину. Их не нужно специально приглашать. Они очень внимательно следят за тем, что происходит дома. Многие из них хотят вложить заработанные за рубежом деньги в малый бизнес, кто-то ищет возможности трудоустроиться дома", - соглашается Василий Воскобойник.

Однако Украина не готова в массовом порядке принимать граждан, которые пока еще живут и работают за границей, считают эксперты.

"Квалифицированные работники уезжают, потому что не могут здесь себя реализовать. Неквалифицированные заробитчане в какой-то мере позволяли ослаблять давление на внутренний рынок труда, и то, что мы не выходим на заоблачные показатели безработицы, связано в немалой степени с возможностью "выбрасывать" излишек предложения рабочей силы в соседние государства", - рассказал Владимир Сиденко.

Внятной государственной политики по решению этой проблемы в Украине нет. "Решать эту проблему можно исключительно путем создания новых рабочих мест в перспективных областях, а для этого необходимы и соответствующие инвестиции, и соответствующие вложения в сферу образования. Но ни того, ни другого мы в достаточной мере не видим", - добавил эксперт.

По мнению Василия Воскобойника, государство не сделало главного – не обеспечило защиту инвестиций и собственности. "Это отпугивает людей. Для них сейчас легче заниматься бизнесом в Европе, чем дома. Нельзя забывать, что те украинцы, которые работают в странах Европы, повышают свой уровень требований к государству. Они там видят безопасную, спокойную и прогнозируемую жизнь, которой лишены дома. Кроме того, они привыкают работать официально, платить налоги, иметь социальную защиту. Естественно, приехав домой, они не желают возвращаться к "черной" зарплате, которую могут всегда не выплатить, к отсутствию инфраструктуры, к запредельной коррупции мелких чиновников и многому другому", - сказал специалист.

"На сегодня я не вижу, что может предложить украинским трудовым мигрантам наша страна. Но даже если и предложит, далеко не факт, что они радостно вернутся домой. Уж очень большой экономический разрыв между Украиной и странами Восточной Европы сложился в последние годы", - подчеркнул Воскобойник.