Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее

27.02.2018 17:02

Просто пейте чай на протяжении дня.

Весной все резко вспоминают о том, что нужно худеть и приводить себя в порядок. Изнурительные тренировки и изнуряющие диеты не всегда приносят желанный результат, передает Хроника.инфо.

Но, оказывается, есть еще и другой вариант – устроить себе разгрузочный день на чае. И это не специальные чаи для похудения, которые могут принести вам больше вреда, чем пользы, а натуральные и даже вкусные напитки.

Чаи с жиросжигающим эффектом можно пить как горячими, так и холодными. Они хороши тем, что почти не содержат калорий, но при этом заполняют желудок, подавляют аппетит и стимулируют обменные процессы, передает Лиза.

Чай для похудения с мятой и крапивой

Состав: • 1 лимон • пучок свежей мяты • 1–2 ст. л. листьев крапивы (аптечной) • 2 ст. л. меда

Приготовление: лимонную цедру натрите на крупной терке. Выжмите из лимона сок. Мяту, крапиву и цедру залейте 1 л кипятка, дайте настояться 8 мин. Добавьте мед по вкусу и процедите.

Эффект: стимулирует обменные процессы, выводит токсины.

Противопоказано: при повышенном давлении, склонности к тромбообразованию.

Клюквенный чай для похудения

Состав: • 100 г замороженной клюквы • 1 пакетик фруктового чая (гранат-ежевика или ройбуш) • 2 ст. л. меда

Приготовление: клюкву измельчите. Заварите пакетик чая в 1 л кипятка. Залейте клюкву, настаивайте 10 мин. Когда напиток немного остынет, добавьте мед.

Эффект: витамин C из клюквы стимулирует сжигание жира, клетчатка и пектин уменьшают отеки и проявления целлюлита.

Противопоказано: при повышенной кислотности, обострениях болезней ЖКТ.

Яблочно-лимонный чай для похудения

Состав: • 1 лимон • 2 яблока • 1 пакетик мятного чая • 2–3 ст. л. меда

Приготовление: натрите цедру лимона, из половины лимона выжмите сок. Яблоки мелко нарежь. Залей все ингредиенты 1 л кипящей воды, добавьте чай.

Настаивайте 5–8 мин.

Эффект: витамин С и хлорогеновая кислота (из яблок) стимулируют обмен веществ, мед уменьшает тягу к сладкому.

Противопоказано: при острых и обострении хронических заболеваний пищеварительной системы.

Мятно-имбирный чай для похудения

Состав • 5 ч. л. натертого корня имбиря • 5 ч. л. меда • 5 пакетиков мятного чая

Приготовление: корень имбиря, мятный чай залейте 1 л кипятка. Дайте настояться в течение 5 мин. Добавьте мед.

Эффект: мята снижает аппетит, корень имбиря стимулирует обменные процессы.

Противопоказано: при острых заболеваниях пищеварительной системы

Черный кофе и зеленый чай для похудения

Можно провести разгрузочный день на кофе и чае. Для этого нужно использовать только натуральный, а не растворимый кофе и зеленый или травяной чай. Для этого понадобится шесть чашек напитка (например, 3 чашки кофе и 3 чашки чая) без сахара. Их следует выпивать в течение дня.

Во время кофейно-чайного дня разрешено есть овощи, кроме картофеля, и фрукты, за исключением банана и винограда, а также пить много жидкости.

Важные рекомендации

Приготовьте примерно 1,5–2 л чая (это могут быть два разных напитка) и пейте, распределяя их равномерно в течение дня. Первую чашку чая нужно выпить сразу после пробуждения. В течение дня соблюдай определенный режим питания.