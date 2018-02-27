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Уникальные методики очищения сосудов головного мозга
Очищение сосудов головного мозга – уникальные методики.
Очищение сосудов головного мозга очень важная процедура, которая способна значительно улучшить ваше самочувствие при ряде заболеваний, от остеохондроза шейного отдела до атеросклероза. Регулярное очищение сосудов позволит вам избавиться от тяжести в голове, исчезнут головные боли, прояснится сознание, улучшится настроение. Мы подготовили для вас 5 эффективных и проверенных рецептов очищения сосудов головного мозга.
Очищение сосудов головного мозга – уникальные методики:
1-я методика: мед и грецкие орехи
Необходимо измельчить пять грецких орехов и тщательно смешать с одной столовой ложкой натурального липового меда, добавить по щепотке измельченных корицы и имбиря, перемешать, поместить смесь на сутки в холодильник. Принимать целебную смесь следует три раза в день за полчаса до еды по одной столовой ложки.
2-я методика: луковый сок и мед
Необходимо выжать треть стакана сока из лука, смешать его со стаканом натурального меда, употреблять целебную смесь следует по одной чайной ложке три раза в день за полчаса до приема пищи. Целебная смесь не только эффективно очистит сосуды, но и укрепит иммунитет.
3-я методика: натуральные соки
Ежедневно за полчаса до обеда и ужина употребляйте по половине стакана гранатового сока (чередуйте с яблочным соком и морковным) — выбирая сок в магазине, обратите внимание на то, что сок должен быть максимально натуральным, либо делайте свежевыжатые соки.
4-я методика: настой лопуха
Необходимо залить кипятком в термосе горсть (около 10 грамм) высушенных корней лопуха, дать настояться в течение 8-10 часов, после чего процедить и поставить в холодное место. Принимать целебный настой следует по 4 столовые ложки за полчаса до завтрака. Курс приема – один месяц.
5-я методика: полезные продукты
Для общего оздоровления организма и очищения сосудов следует ежедневно за полчаса до завтрака съедать по одному мандарину,.
Источник peaceforyou.ru.
Теги: Донбасс, мозг, сосуды, очищение
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