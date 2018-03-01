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Что будет, ели переселенец сменит прописку
Последнее время у нас часто спрашивают, что будет, если переселенец сменит прописку? Например: “Если я сделаю прописку в Харькове то я больше не буду являться ВПЛ и пользоваться помощью?”
Отвечаем.
Нет, смена места регистрации (прописки в паспорте) не влечет за собой отмену справки ВПЛ. Как и факт приобретения жилья. Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусматривает исключительные основания для отмены действия справки и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Этими основаниями могут быть только:
1) подача заявление об отказе от справки;
2) лицо совершило действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
3) человек вернулся к покинутому месту проживания;
4) человек выехал на постоянное место жительства за границу
5) человек подал заведомо недостоверные сведения.
НО, если вы или члены вашей семьи стали владельцами жилья на подконтрольной территории Украины (данные об этом внесены в Реестр недвижимого имущества) адресная помощь Вам назначена не будет. Обратите внимание! Речь идет именно о праве собственности, а не регистрации, т.е. если вы поменяете место прописки, но в собственности у вас не будет недвижимости вне неподконтрольной территории/расположенной на линии разграничения , помощь по прежнему положена
Донбасс SOS.
Теги: Донбасс, изменение, прописка, переселенец
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