Как за три недели сбросить 10 килограммов

01.03.2018 11:02

Диетологи подсказали, как за три недели сбросить не менее 10 кг.

Весна уже наступила, а это значит, что совсем скоро начнется пляжный сезон, точнее, до него осталось каких-то 2-3 месяца и за это время нужно успеть привести себя в форму каждому, кто зимой позволял себе налегать на калорийную пищу и набрал пару-тройку лишних килограммов.

Всем известно, что зимой основную часть рациона составляет мясо, которое отлично насыщает, придает энергии и сил, но в то же время наносит ущерб здоровью и фигуре, а все потому, что едят его в основном жареным, копченым или запеченным, то есть, когда вместе с ним потребляется огромное количество дополнительных жиров, в том числе и канцерогенных, соли и других не совсем полезных веществ.

Американка Рони Делуз создала эффективную детокс-программу, основанную на приеме растительной пищи в жидком виде в течение трех недель. По ее мнению, питаясь таким образом, человек сможет и похудеть, и очистить организм, и омолодиться изнутри, и в целом улучшить состояние своего здоровья.

Суть трехнедельного детокса

Есть можно любые овощи, фрукты, ягоды, зелень, корнеплоды, но исключительно в жидком виде, то есть в составе соков, фрешей, супов. Желательно налегать на свежеотжатые соки, приготовленные из даров природы, имеющих зеленый окрас.

Очень важно, чтобы приемы пищи чередовались каждые два часа. Таким образом, худеющему удастся исключить чувство голода и избежать срывов с программы похудения. Получается около 8-10 приемов жидкой растительной пищи в день. При этом, человеку не нужно будет отказываться от ужина и можно даже выпивать стакан сока или овощного бульона прямо перед сном.

Нельзя отказываться от воды и в день необходимо выпивать не менее полутора литров. Также, не лишними будут отвары из трав, которые будут выступать в роли дополняющего средства для очищения сосудов, крови, пищеварительной системы и всех внутренних органов.

Автор этой детокс-методики Рони Делуз утверждает, что человек, который выдержит ровно три недели, не просто похудеет на 10 кг и даже больше, но и полностью очистит свой организм от токсинов, шлаков и прочего "мусора", чем оздоровит себя изнутри. Более того, спустя 21 день его пищевые привычки кардинально изменятся, а это наилучшим образом повлияет на фигуру и здоровье в будущем.

Источник hronika.info.