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Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
1. АРБИДОЛ
Действующее вещество: умифеновир.
Другие наименования: «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол», «Иммустат».
Советское изобретение 1974 года, не признанное Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания препарата при заболеваниях человека проводились только в СНГ и Китае.
Это якобы противовирусный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения множества самых различных заболеваний, включая грипп, однако его эффективность до сих пор не доказана.
2. ЭССЕНЦИАЛЕ
Действующее вещество: полиенилфосфатидилхолин.
Другие наименования: «Эссенциале форте», «Эссенциале Н», «Эссенциале форте Н».
Этот популярный препарат для защиты печени, как и все прочие так называемые«гепатопротекторы», никак не защищает печень. Научные исследования не обнаружили положительного эффекта при приёме «Эссенциале», зато обнаружили кое-что другое: при острых и хронических вирусных гепатитах он может способствовать усилению застоя жёлчи и активности воспаления.
По сути, это пищевая добавка.
3. ПРОБИОТИКИ
Действующее вещество: живые микроорганизмы.
Популярные препараты: «Хилак форте», «Ацилакт», «Бифилиз», «Лактобактерин», «Бифиформ», «Споробактерин», «Энтерол».
Мало того, что эффективность пробиотиков не доказана; судя по всему, большинство микроорганизмов, содержащихся в этих препаратах, ещё и не являются живыми. Дело в том, что процесс пакетирования уничтожает 99% всех потенциально полезных бактерий и спор. С тем же успехом можно выпить стакан кефира. В Европе и США пробиотики не назначают.
4. МЕЗИМ ФОРТЕ
Действующее вещество: панкреатин.
Другие наименования: «Биофесталь», «Нормоэнзим», «Фестал», «Энзистал», «Биозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Микразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панцитрат», «Пензитал», «Уни-Фестал», «Энзибене», «Эрмиталь».
По данным исследований, панкреатин может быть эффективен разве что при несварении желудка. Диабет, панкреатит, грыжа и настоящие расстройства пищеварительного тракта он не лечит.
5. КОРВАЛОЛ
Действующее вещество: фенобарбитал.
Другие наименования: «Валокордин», «Валосердин».
Фенобарбитал является опасным барбитуратом с ярко выраженным наркотическим действием.
При регулярном употреблении в больших дозах вызывает серьёзные неврологические и когнитивные нарушения (расстройства кратковременной памяти, нарушения речи, шаткость походки), подавляет сексуальную функцию, из-за чего он и запрещён к ввозу в США, ОАЭ и многие страны Европы.
6. ПИРАЦЕТАМ
Другие наименования: «Луцетам», «Мемотропил», «Ноотропил», «Пиратропил», «Церебрил».
Как и все прочие ноотропные препараты, известен в основном в СНГ. Эффективность пирацетама не доказана, зато есть данные о нежелательных побочных эффектах. В большинстве развитых стран не зарегистрирован.
7. ЦИННАРИЗИН
Действующее вещество: дифенилпиперазин.
Другие наименования: «Стугезин», «Стугерон», «Стунарон».
Циннаризин в настоящее время производится в основном в Бангладеш, тогда как на Западе его запретили к использованию ещё 30 лет тому назад. Почему? Список побочных эффектов занял бы слишком много места, поэтому упомянем лишь, что употребление циннаризина может привести к острой форме паркинсонизма.
8. ВАЛИДОЛ
Действующее вещество: ментиловый эфир изовалериановой кислоты.
Другие наименования: «Валофин», «Ментовал».
Устаревший препарат с недоказанной эффективностью. Ни в коем случае не полагайтесь на него при проблемах с сердцем! Он ничего не даёт, а при инфаркте каждая минута на счету!
9. НОВО-ПАССИТ
Действующее вещество: гайфенезин.
Этот якобы антиксиолитический препарат содержит множество разных травяных экстрактов, но его единственное действующее вещество является отхаркивающим средством.
Оно часто входит в состав препаратов от кашля, но никак не может оказывать успокоительного эффекта, приписываемого «Ново-пасситу».
10. ГЕДЕЛИКС
Другие наименования: «Гедерин», «Гелисал», «Проспан».
Национальный институт здравоохранения США провёл масштабное исследование и пришёл к следующему выводу: несмотря на популярность, экстракт листьев плюща неэффективен в лечении кашля. Выпейте чаю с лимоном, что ли.
11. ГЛИЦИН
Глицин — это вообще не лекарство, а простейшая аминокислота. По сути, это очередная биоактивная добавка, не приносящая организму ни вреда, ни пользы. Клиническая эффективность глицина не то что не доказана, но даже и не исследована.
12. СИНУПРЕТ
Действующее вещество: экстракт лекарственных растений.
Другие наименования: «Тонзипрет», «Бронхипрет».
Популярный в Германии фитопрепарат, эффективность которого подтверждается лишь исследованиями, проведёнными компанией-производителем. Вы можете приготовить его дома, заварив корень горечавки, цветки первоцвета, щавель, цветки бузины и вербену. Видите, какая экономия!
13. ТРОКСЕВАЗИН
Действующее вещество: флавоноид рутина.
Другие наименования: «Троксерутин».
Эффективность подтверждена только двумя российскими исследованиями, которые жёстко критиковались западными учёными. По мнению последних, «Троксевазин» оказывает лишь едва заметное действие на организм.
14. ЛЮБАЯ ГОМЕОПАТИЯ
Действующее вещество: отсутствует.
Популярные препараты: «Анаферон», «Антигриппин», «Афлубин», «Вибуркол», «Галстена», «Гингко Билоба», «Мемория», «Окулохеель», «Палладиум», «Пумпан», «Ременс», «Ренитал», «Сальвия», «Тонзипрет», «Траумель», «Успокой», «Энгистол»… тысячи их!
Перечисляя псевдолекарственные препараты было бы нечестно не упомянуть о гомеопатических средствах.
Пожалуйста, запомните раз и навсегда: гомеопатические средства в принципе НЕ СОДЕРЖАТ никаких действующих веществ. Они не оказывают ни малейшего влияния ни на организм человека, ни на бактерии, вирусы и болезни, которые призваны лечить.
Эффективность гомеопатии не отличается от эффективности плацебо, чем она и является.
Источник prelestno24.
Теги: Донбасс, врачи, лечение, препарат
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