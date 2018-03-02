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Названа неожиданная причина высокого артериального давления
По данным исследователей, больше миллиарда людей во всем мире страдают от повышенного артериального давления.
Гипертоническая болезнь давно перестала быть чем-то неизведанным. Сейчас практически каждый второй человек в пожилом возрасте имеет высокое давление и вынужден постоянно принимать лекарства, стабилизирующие его показатели.
Медики неоднократно заявляли, что причинами высокого давления могут быть:
- лишний вес;
- алкоголизм и курение;
- употребление жирной и сильносоленой пищи;
- дефицит или переизбыток жидкости в организме;
- стрессовые нагрузки;
- нездоровое питание, повышающее уровень холестерина, забивающего сосуды.
Для того, чтобы с уверенностью назвать провокаторов высокого артериального давления американские и австралийские ученые объединили свои силы и провели еще одно глобальное исследование.
Результат поразил всех. Оказывается, гипертоническая болезнь может передаваться по наследству. Все дело в том, что существует ген под названием "семейный гиперальдостеронизм 2 типа", который стимулирует выработку надпочечниками гормона альдостерона, который и повышает артериальное давление.
Получается, что если в семье у кого-то из старших уже диагностирована артериальная гипертензия, то дети будут на 99% подвержены риску заполучить это заболевание.
Гипертонию нельзя назвать безобидным недугом, так как на самом деле она может привести к серьезным последствиям, в том числе и инсульту, инфаркту или почечной недостаточности, так что шутить с этим не стоит.
Источник hronika.info.
Теги: Донбасс, гипертония, причины, артериальное давление
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- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
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