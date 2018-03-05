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5 дельных советов начинающим фрилансерам
Обычно фрилансер тратит на свою работу около 2% времени от объявленного срока сдачи. Иными словами, проект, на который уделено полторы недели, делается за несколько часов. Вероятнее всего, за день до дедлайна. Или в ночь. Почему так? Потому что в сжатые сроки мы видим реальное время, а не абстрактные недели. Нам ведь неизвестно, сколько конкретно у нас уйдет на работу, не так ли? Сидеть и месяц гореть над проектом или заниматься им на коленке в поездках по стране - результат будет один. Все зависит от баланса, распределения сил и времени. Как оптимизировать эти показатели?
Не выгорайте на работе
Грамотно распределить свои задачи - первый шаг к успеху. Важно не допустить ситуации, где вы устаете от работы настолько, что не можете в нее вкладываться. Это называется профессиональным выгоранием, и оно присуще всем - менеджерам среднего звена, директорам, спортсменам, музыкантам, и фрилансер здесь - не исключение. Рассчитайте удобное вам время для занятости.
На примере. Валентин работает двое суток не отходя от монитора, а потом неделю мучается с бессонницей. После этого он еще неделю не будет хотеть работать. А затем все начнется по новой.
А Лаврентий уделяет работе свои стабильные 5 часов в день, после чего идет гулять с друзьями или подругой. Не испытывает апатии и усталости.
Как итог в конце месяца: Валентин вложился больше, но за все время наработал в общей сумме около 40 часов, недосып и боль в спине. Лаврентий провел у монитора около 100 часов, успел по своим делам и готов двигаться дальше.
Не отвлекайтесь на ненужное
Телефон, соц.сети, почта и мессенджеры - ваши главные враги во время работы. Забудьте о них до конца «смены». Ваш заработок зависит от того, сколько вы реально сделаете. Меньше будете отвлекаться - достигните большего, и сумма будет выше. А время на досуг и общение наступит гораздо быстрее при активной работе.
Отдыхайте
После труда всегда должен идти хороший, полезный отдых. Например, книга или поход в кино. Главное - не отдыхать во время работы. Встать и заварить себе чашечку чая, за 10 минут немного подумав о своем - это нормально. Отвлечься на прочтение новостей или сериал - нет.
Соблюдайте режим
Во-первых, следите за своим сном. Для вас он сейчас - инструмент, которым нужно грамотно пользоваться.
Во-вторых, обратите внимание на прогулки. Копирайтеры, веб-дизайнеры и SMM-специалисты часто работают дома, от чего неминуемо устают и начинают творчески угасать. Не надо так.
В-третьих, составьте примерный распорядок дня. Вовсе не нужно расписывать все по минутам, но примерное время «на работу» и «на отдых» станет полезной привычкой.
Мотивируйте себя
Не имеет значения, какие задачи перед вами стоят, главное - ощутимая мотивация, огонь в глазах.
Для многих лучшая мотивация помимо денег - это будущий отдых. Назначьте встречу с друзьями вечером - и уже начнете работать продуктивнее. Вы максимально выложитесь, потому что ощутите реальные сроки прежде чем уйдете по своим делам.
Придерживайтесь этих советов, совершенствуйте свои навыки - и станете профессионалом в своем деле.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, советы, фрилансер
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