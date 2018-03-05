5 дельных советов начинающим фрилансерам

05.03.2018 09:45

Обычно фрилансер тратит на свою работу около 2% времени от объявленного срока сдачи. Иными словами, проект, на который уделено полторы недели, делается за несколько часов. Вероятнее всего, за день до дедлайна. Или в ночь. Почему так? Потому что в сжатые сроки мы видим реальное время, а не абстрактные недели. Нам ведь неизвестно, сколько конкретно у нас уйдет на работу, не так ли? Сидеть и месяц гореть над проектом или заниматься им на коленке в поездках по стране - результат будет один. Все зависит от баланса, распределения сил и времени. Как оптимизировать эти показатели?

Не выгорайте на работе

Грамотно распределить свои задачи - первый шаг к успеху. Важно не допустить ситуации, где вы устаете от работы настолько, что не можете в нее вкладываться. Это называется профессиональным выгоранием, и оно присуще всем - менеджерам среднего звена, директорам, спортсменам, музыкантам, и фрилансер здесь - не исключение. Рассчитайте удобное вам время для занятости.

На примере. Валентин работает двое суток не отходя от монитора, а потом неделю мучается с бессонницей. После этого он еще неделю не будет хотеть работать. А затем все начнется по новой.

А Лаврентий уделяет работе свои стабильные 5 часов в день, после чего идет гулять с друзьями или подругой. Не испытывает апатии и усталости.

Как итог в конце месяца: Валентин вложился больше, но за все время наработал в общей сумме около 40 часов, недосып и боль в спине. Лаврентий провел у монитора около 100 часов, успел по своим делам и готов двигаться дальше.

Не отвлекайтесь на ненужное

Телефон, соц.сети, почта и мессенджеры - ваши главные враги во время работы. Забудьте о них до конца «смены». Ваш заработок зависит от того, сколько вы реально сделаете. Меньше будете отвлекаться - достигните большего, и сумма будет выше. А время на досуг и общение наступит гораздо быстрее при активной работе.

Отдыхайте

После труда всегда должен идти хороший, полезный отдых. Например, книга или поход в кино. Главное - не отдыхать во время работы. Встать и заварить себе чашечку чая, за 10 минут немного подумав о своем - это нормально. Отвлечься на прочтение новостей или сериал - нет.

Соблюдайте режим

Во-первых, следите за своим сном. Для вас он сейчас - инструмент, которым нужно грамотно пользоваться.

Во-вторых, обратите внимание на прогулки. Копирайтеры, веб-дизайнеры и SMM-специалисты часто работают дома, от чего неминуемо устают и начинают творчески угасать. Не надо так.

В-третьих, составьте примерный распорядок дня. Вовсе не нужно расписывать все по минутам, но примерное время «на работу» и «на отдых» станет полезной привычкой.

Мотивируйте себя

Не имеет значения, какие задачи перед вами стоят, главное - ощутимая мотивация, огонь в глазах.

Для многих лучшая мотивация помимо денег - это будущий отдых. Назначьте встречу с друзьями вечером - и уже начнете работать продуктивнее. Вы максимально выложитесь, потому что ощутите реальные сроки прежде чем уйдете по своим делам.

Придерживайтесь этих советов, совершенствуйте свои навыки - и станете профессионалом в своем деле.

Светлана, www.vitamarg.com