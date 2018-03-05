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5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды
После сытного ужина, многие из нас любят полежать и отдохнуть, а также посмотреть любимый сериал.
Однако мало кто знает, что это одна из худших вещей, которые можно сделать после еды.
Ведь именно такие небольшие вредные привычки и мешают нам оставаться здоровыми.
Вот 5 вещей, которые никогда не нужно делать после еды.
1. Спать после еды
Когда вы ложитесь спать сразу после еды, это заставляет ваш желудок усиленно работать всю ночь, что вызывает дискомфорт, вздутие и беспокойный сон.
Исследование показало, что люди, которые дольше всего ждали после еды, прежде чем ложиться спать, реже переживали инсульт. Учитывая это, придерживайтесь правила не есть, по меньшей мере, за несколько часов до сна.
2. Курить после еды
К сожалению, некоторым людям очень сложно избавиться от курения. Хотя это пагубная привычка сама по себе, если вы это делаете, нужно подождать, по крайней мере, несколько часов после еды.
Дело в том, что никотин в сигаретах связывается с избытком кислорода, необходимым для переваривания, что позволяет организму поглощать еще больше канцерогенов, чем обычно.
Согласно исследованиям, курение сразу после еды – это то же самое, что выкурить 10 сигарет сразу. Также это увеличивает риск рака легких и кишечника.
3. Купаться после еды
Когда мы купаемся, в организме увеличивается поток крови с рукам, ногам и другим частям тела, что уменьшает кровоток к желудку.
Это ослабляет пищеварительную систему, делая процесс неэффективным, что может вызвать боли в желудке.
4. Есть фрукты после еды
Возможно, вы думали, что фрукты можно есть в любое время. На самом деле, лучше всего есть фрукты на пустой желудок. Это связано с тем, что для переваривания фруктов нужны другие ферменты, и простые сахара во фруктах требуют время для полного поглощения.
Когда у вас в желудке ничего нет, вы получаете максимальную пользу от питательных веществ, клетчатки и простых сахаров во фруктах. Однако если вы едите фрукты ближе к приему пищи, они остаются там дольше, что может вызвать несварение, изжогу, отрыжку и дискомфорт.
5. Пить чай после еды
Чай после еды мешает всасыванию железа. Танин в чае связывается с белком и железом в пище, что мешает нам получить максимальную пользу от их переваривания. В результате всасывание железа уменьшается на 87 процентов.
Низкое содержание железа может привести к анемии – дефициту красных кровяных клеток в крови, что вызывает сильную усталость, слабость, бледность кожи, боль в груди, головокружение, холодные руки и ноги, ломкие ногти и плохой аппетит.
В следующий раз, когда вы будете есть, постарайтесь запомнить, когда вы принимали пищу, и оставьте немного времени, прежде чем ложится спать, есть фрукты, пить чай и принимать душ. И просто перестаньте курить
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на infoniac.ru
Теги: Донбасс, здоровье, еда, вред, советы
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