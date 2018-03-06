Чьи пушки лучше: американские или российские?

06.03.2018 12:17

США и Россия увеличивают военные расходы и модернизируют свои армии. Соответственно, совершенствуются и модернизируются артиллерийские системы, но у каждой из них есть свои сильные и слабые стороны

Артиллерию всегда считали основной ударной силой в сухопутном бою. Соединенные Штаты и Россия увеличивают военные расходы, приступая к новому циклу модернизации своих армий, и в этих условиях совершенствуются и модернизируются артиллерийские системы. Новейшая американская система — это самоходная артиллерийская установка M109A7 калибра 155 миллиметров, которая постепенно придет на смену системе M109A6 "Паладин", составляющей основу американской самоходной артиллерии. В российских сухопутных войсках на вооружении до сих пор находится 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3, хотя ее серьезно потеснила более современная система 2С19 и ее модернизированные варианты 2С19М1, 2С19М2 и 2С33. Но в отличие от США, у России имеется значительное количество легких и средних самоходных артиллерийских установок, таких как 122-мм 2С1 и 120-мм 2С34. Но чем отличаются эти системы? Что американские орудия умеют делать лучше российских, и наоборот?

M109A6 "Паладин" составляет основу американской самоходной артиллерии. У САУ М109 много вариантов, но в основе своей это все то же заряжаемое вручную орудие со спусковым шнуром. По этой причине скорострельность у М109А6 при длительном ведении огня составляет всего один выстрел в три минуты. Главное усовершенствование M109A6 по сравнению с предыдущими моделями — это работа в сети на поле боя и возможность быстро принимать решения по ведению огня после остановки, дабы после производства выстрелов сразу покинуть позицию во избежание поражения огнем противника. Это надежная и точная система, но по огневой мощи ее превосходят и российские, и европейские, и азиатские артиллерийские установки.

M109A7 призвана исправить такое положение вещей. По названию это очередной вариант САУ М109, однако в нем используется абсолютно новое шасси и башня. Имеется автомат заряжания, позволивший увеличить боевую скорострельность при длительной стрельбе до одного выстрела в минуту, а максимальную скорострельность - до четырех выстрелов в минуту. У этой САУ есть и другие усовершенствования, позволившие повысить живучесть системы и усовершенствовать сетевые возможности на поле боя. У этой установки имеется модульная броня с дополнительной защитой днища, повышающая ее живучесть при ведении противопартизанских действий.

Самой старой гаубицей на вооружении в российской армии является 2С3 и ее модернизированные версии. Это довольно простые 152-мм орудия ручного заряжания. В результате модернизации у 2С3 появились новые компьютеры управления огнем и навигационное оборудование. При этом само орудие не претерпело никаких серьезных изменений. При ручном заряжании скорострельность установки составляет 2-3 выстрела в минуту. Но это орудие устаревшей конструкции по сравнению с 2С19 "Мста".

2С19 "Мста" является главной самоходной гаубицей в сухопутных войсках России. Она была создана в 1988 году, но по-прежнему остается весьма современной разработкой. Орудие создавалось в увязке с шасси, и возимый боекомплект "Мсты" составляет 50 боеприпасов, что гораздо больше, чем у М109. Боеприпасы размещаются в тыльной части высокой башни САУ и при помощи автомата заряжания быстро подаются в орудие в заданной последовательности. Имея автомат заряжания, 2С19 получила скорострельность 7-8 выстрелов в минуту. В варианте 2С19М2 скорострельность составляет уже 10 выстрелов в минуту. Эта установка была разработана и начала поступать в войска примерно в 2012 году. У 2С19М2 также имеется система ГЛОНАСС для повышения точности стрельбы и скорости. У самой последней версии 2С33 скорострельность еще выше.

Но у России также имеется на вооружении значительное количество легких самоходных артиллерийских установок. Большая часть вышеперечисленных тяжелых гаубиц находится на вооружении в дивизионном и бригадном подчинении, но у России также имеются полковые самоходные гаубицы, такие как 122-мм 2С1 и 120-мм 2С34. Последним орудием такого типа у США была 105-мм М108, которую сняли с вооружения после войны во Вьетнаме. Полковая 2С1 — это легкая и точная гаубица, однако она имеет небольшую дальность стрельбы, хотя и обладает большой ударной мощью. 2С34 — это ее модернизированная версия со 120-мм орудием, в котором применяются более современные снаряды, по конструкции похожие на боеприпасы от российского 120-мм миномета. У 2С34 также имеются существенные усовершенствования в электронике. Американские военные предпринимают пробные попытки восстановить у себя легкую самоходную артиллерию, реализовав, скажем, проект по созданию 105-мм системы "Хокай". Но такие системы пока не доведены до совершенства и не проверены в боях, в отличие от 2С1.

Набор боеприпасов у всех гаубиц одинаков. Оба варианта М109 могут вести стрельбу всем боекомплектом снарядов с насадкой для обеспечения истечения газов из донной части, с лазерным наведением и стандартными боеприпасами. То же самое можно сказать и о модернизированных 2С19 и 2С34. Во время войны в Афганистане Советский Союз иногда использовал управляемые снаряды "Краснополь" лазерного наведения. Дальность стрельбы у всех снарядов с насадкой для обеспечения истечения газов из донной части примерно одинакова, хотя у 2С19 более длинный ствол по сравнению с М109.

В целом самое важное различие между гаубицами заключается в скорострельности и комплексной системе управления на поле боя. У сухопутных войск США второй показатель намного выше, но их орудия стреляют медленнее. Русские, по всей видимости, отдают предпочтение огневой мощи и скорострельности гаубиц, а также комплексному взаимодействию артиллерии. У каждой концепции есть свои достоинства, но установить или обновить электронику всегда легче, чем создать новое главное орудие.

Источник 112.