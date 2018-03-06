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Как самостоятельно распознать воспаление легких
Медики назвали самые характерные для пневмонии симптомы.
Немногим известно, что до возникновения антибиотиков пневмония считалась смертельным заболеванием. На сегодняшний день ситуация намного улучшилась и у врачей появились "инструменты", при помощи которых они могут вылечить человека с воспалением легких за несколько недель.
Несмотря на наличие эффективных лекарственных препаратов, пневмония и сегодня является серьезным заболеванием, которое жизненно необходимо распознать на начальной стадии развития - это удвоит шансы больного на скорейшее выздоровление и отсутствие осложнений.
Какие симптомы должны насторожить человека и указать на развитие воспаления легких?
- лихорадка, озноб;
- дрожь в теле;
- боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе или кашле;
- одышка и сухой кашель;
- посиневшие губы;
- покраснение кожи на шее или появление на ней красных пятен;
- потеря сознания, бред;
- в мокроте наблюдаются прожилки крови;
- общая слабость, недомогание.
Как только вы заметили у себя или своих близких несколько вышеперечисленных симптомов, сразу же вызывайте врача на дом. Не занимайтесь самолечением, так как при бактериальной пневмонии помочь выздороветь помогут только антибиотики, а при вирусной - эти лекарства будут бессильны. Больной может попросту потерять драгоценное время и заработать осложнения.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, болезнь, пневмония, признак
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