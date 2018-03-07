10 советов невероятной весны

07.03.2018 09:00

Весна - чудесное время, когда все оживает, расцветает, возрождается. Поэтому и у каждого из нас есть возможность сделать эту весну невероятной, начать что-то новое, сделать что-то интересное, увлекательное, изменить себя или свою жизнь. Готовы? Тогда представляем вашему вниманию 10 советов, как сделать эту весну особенной.

1. Больше ходите пешком. Весна - лучшее время для прогулок, наслаждайтесь запахами, цветами и красками. Идя на работу или пары, выйдите на пару остановок раньше и прогуляйтесь, или же после рабо вы пройдитесь немного пешком. Почаще гуляйте в парках на выходных

2. Станьте волонтером. Вместе с друзьями посетите детдом, проведите выходной в приюте для животных. Можете стать волонтером на каком-то мероприятии, форуме или концерте. Сделай кому-то добро, отдай частичку добра – и вам воздастся сторицей. Главное здесь – добровольная и бесплатная помощь людям. Только попробуй – вам понравится. А еще именно так вы можешь найти новых друзей, расширить свой круг знакомств.

3. Бросьте себе вызов. Прокачайте собственную силу воли. Попробуйте неделю прожить без сладкого, выходные – без Интернета, месяц без Инстаграмма. Или же поставьте себе цель прочитать 12 книг за весну (по одной на неделю). Конечно, будут срывы и это нормально. Здесь важнее не останавливаться, если потерпели неудачу, а начинать снова и снова. Именно этой весной попробуйте стать более дисциплинированным, более эрудированным, более здоровым.

4. Получите новый опыт. Выйдите из своей зоны комфорта, ведь здесь ничего интересного не происходит. Все самое интересное и неизведанное находится за пределами привычного и обыденного. Поэтому поднимайтесь с кровати и идите на мастер-класс по ораторству, на урок сальсы, тренинг по лидерству, лекцию по тайм-менеджменту. Стесняетесь этих штук? Преодолевайте себя и совершенствуйтесь. Помните главного героя фильма «Всегда говори «Да»»? Ведите себя как он и соглашайтесь на предложения друзей стать участником конференции, посетить открытую лекцию. В вашем городе ничего такого не проводят? Попробуйте сделать это сами. Все, что нужно – это три человека и большое желание.

5. Заведите дневник. Не электронный, не блог, а самый обычный бумажный дневник, такой, как был у вас в детстве. Ведение дневника помогает успокоиться вечером, упорядочить мысли, записать важное и нужное, что, возможно, через год будет приятно вспомнить. А еще бумажному дневнику можно доверить самое сокровенное, ведь в отличие от электронного аналога его никто не прочитает. В дневнике можно планировать ежедневные дела, подводить итоги, разбирать на частицы собственные эмоции, порой такие обидные. Можно вести и не совсем обычный дневник. Например, «дневник добрых дел», «дневник успеха» или просто блокнот, где вы юудете записывать красивые цитаты и стихи (из соцсетей, прочитанные в книгах или собственные).

6. Научитесь что-то делать своими руками. Весной все словно просыпаются из зимней спячки и ритм жизни ускоряется. Поэтому иногда очень не хватает немножко времени для того, чтобы успокоиться, отвести дыхание и привести в порядок мысли. Идеальный вариант для этого – хенд-мейд. Научитесь делать что-то своими руками: вязать, валять из шерсти, шить игрушки. Множество видео можно найти в Ютубе. А еще – это классный вариант для подарков самым дорогим.

7. Смените имидж. Весной все просыпается, обновляетеся. почему бы и вам не изменить что-то в себе? Может, стоит сделать новую прическу, обновить гардероб, обратиться к стилисту за профессиональной консультацией. От того, как вы выглядите, во многом зависит, как вас воспринимают окружающие. Если вы не можете найти работу, не складывается личная жизнь или у вас мало друзей, вполне возможно, что смена имджа поможет вам выглядеть и чувствовать себя иначе, а значит, и другие люди будут видеть вас другим.

8. Придумайте экскурсию по родному городу. Снежные баррикады тают, а это значит, что время по-новому взглянуть на родные места. Оденьте «очки туриста» и пофантазируйте, какие объекты достойны внимания, но не внесены в туристические путеводители. Фотографируйте, записывайте, обозначайте на карте, ищите истории зданий в Интернете. Представьте себя экскурсоводом и составьте свой маршрут знакомства с городом. Обязательно попробуйте его: приглашайте на прогулку друзей и знакомых с других городов.

9. Проведите время с семьей. За всеми делами, встречами, тренингами и увлечениями мы часто забываем о родных. Поэтому уделите время своей семье. Приготовьте с родителями или детьми пиццу, научите их делать селфи, вместе съездите к бабушке, все вместе сходите на прогулку, в кино или театр или же просто искренне поговорите за чаем на кухне.

10. Начните экономить и зарабатывать по-новому. У вас есть мечта, на которую не хватает денег? Возможно, вы хотите поехать этим летом или осенью за границу? Или, быть, может, вы хотите купить электромобиль? Мечты нужно воплощать в реальность. Начните экономить ежемесячно хотя бы 10% собственных денег, это приблизит вас к осуществлению собственной мечты. А еще можно найти работу или подработку хотя бы на выходных. Возможно, стоит открыть пусть небольшое, но свое дело. Возможно, ваш шанс это криптовалютный рынок. А возможно, стоит открыть свой youtube канал или вести свой блог и заработать денег на нем.

А как вы планируете провести эту весну?

Светлана, www.vitamarg.com