8 Марта: что нельзя делать в праздник

08.03.2018 12:53

В народе есть несколько советов, от чего лучше отказаться в этот день.

8 Марта украинцы отмечают Международный женский день. Сайт "Сегодня" пишет об истории и запретах этого замечательного праздника.

История праздника 8 Марта

Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.

С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала отмечать 8 марта Международный женский день.

Примите во внимание рекомендации ниже, но помните – 8 Марта не религиозный праздник, поэтому можно не бояться нагрешить. Однако в народе есть несколько рекомендаций, от чего лучше отказаться в этот день:

Нельзя отмечать 8 марта в компании женщин, если девушка не замужем – долго в девках проходит.

Не стоит затевать уборку в доме.

Не готовьте сами еду.