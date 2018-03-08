Все рубрики раздела
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- 8 Марта: что нельзя делать в праздник12:53
- 10 вещей, которые ни за что нельзя поднимать на улице10:25
- Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом21:15
- Ученые предупредили об опасности уборки в доме20:41
- 10 советов невероятной весны09:00
Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть
Ученые из США выяснили, что человеческий организм начинает стареть позже, чем принято считать, пишет Сегодня.
Исследования, которые ранее были посвящены этому вопросу, показали, что организм начинает изнашиваться и стареть после наступления 30-летия.
Но недавний эксперимент поставил под сомнения прошлые утверждения. Согласно новым сведениям люди стареют после 39 лет. Перешагнув эту отметку, в организме начинают происходить процессы, которые подходят под определение – старение.
Было установлено, что достигнув 39 лет, у человека начинает притупляться интеллектуальная деятельность мозга. Кроме того, в указанном возрастном периоде часто наблюдаются проблемы, связанные с дисфункцией мышц и ухудшением структуры костей.
Начинает активно вырабатываться меланин, отвечающий за нормальное функционирование организма, защищая его. Такие процессы в организме свидетельствуют о его постепенном старении.
Теги: Донбасс, возраст, старение, старость
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом13:44
- Ликвидация "ДНР" и "ЛНР": в РФ сделали прогноз13:20
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму21:49
- Дураки, что я могу сказать, идиоты: Ахеджакова сделала новое заявление по Украине21:24
- Люнгман озвучил, что МВФ ожидает от Украины20:59
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Повышение цен на электричество: Порошенко выступил с заявлением20:06
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- 8 Марта: что нельзя делать в праздник12:53
- 10 вещей, которые ни за что нельзя поднимать на улице10:25
- Врачи подсказали, как справиться с весенним авитаминозом21:15
- Ученые предупредили об опасности уборки в доме20:41
- 10 советов невероятной весны09:00
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Ветераны АТО: «Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса»