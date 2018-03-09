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10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Случайно поднятая вещица может разрушить все ваше счастье. Чтобы этого не случилось-ни в коем случае не поднимайте и не приносите в дом эти вещи. Читайте, какую опасность они таят.
1. Монетки
Монетки нельзя поднимать не потому, что можете получить по голове, а потому, что металл и железо в принципе способны «впитывать» в себя энергетику владельца. Положительная энергетика делает из монеты что-то вроде талисмана, который точно никто не оставит валяться на улице, он же удачу приносит.
А вот если на монету выплеснуть все свои обиды, злости и печали, оставить ее на улице, то тот, кто подберет осиротевшую копеечку, станет владельцем еще и проблем. Так что подумайте два раза, прежде чем поднять металлические деньги на улице.
2. Ювелирные украшения
Наши предки всегда наделяли сверхъестественными свойствами драгоценные металлы. В частности те, которые долгое время принадлежали кому-то и значили нечто большее, чем просто украшение (например, магические руны или крестики). Это все активно используется колдуньями для наведения всяких порч и сглазов.
Чаще всего ювелирные украшения можно встретить бесхозно валяющимися где-то на перекрестке (верят, что на пересечении улиц особая энергетика). Обручальное кольцо в данном контексте, например, могут оставить для того, чтобы избавиться от проблем в личной жизни.
Но не стоит также примерять украшения и знакомого владельца, ведь украшение может «поделиться» своей памятью с вами, и у вас тоже могут возникнуть проблемы в жизни.
3. Мотанки
Для тех, кто слышит это слово впервые, объясним: мотанки — это самодельные игрушки и куколки. С виду они могут быть совсем безобидными, но… Стоит ли упоминать количество страшных историй из фольклора про ведуний, которые делали страшные куклы вуду?
То-то и оно: специальное уменьшенное изображение человека в виде куколки для того, чтобы причинить вред тому, кто возьмет себе игрушку домой.
4. Острые предметы
Это могут быть ножницы, иголки, булавки, ножичек и т.п. Еще бабушки говорили, что найти где-то иголку или булавку к неудаче. А почему? Да потому, что такие предметы целенаправленно заряжают отрицательной энергией. Чаще всего, конечно, подкидывают их соперницам завистливые женщины, но и случайно на улице можно такое «счастье» найти. Так что лучше обойдите стороной и ни в коем случае ни прикасайтесь к этому ни одеждой, ни руками. Возьмите в тряпку и киньте в огонь вместе с ней.
5. Крестик
Каждый несет свой крест сам – такова судьба человека. Поэтому чужие нательные крестики – это чужая судьба с ее проблемами и неурядицами, а оно вам не надо.
6. Ключ
Ключи могут и случайно обронить, бывает. Но те ключи, о которых мы говорим, отличаются от тех, которыми обычно квартиру открывают. Он будет один-одинешенек лежать в водоеме (луже) и ждать, когда кто-то его заберет и откроет, так сказать, шкатулку с несчастьями.
7. Нитка
Красная кабалистическая нитка несет в себе такую сильную энергетику, что способна исполнять желания. Недаром молодые девушки, ищущие свою любовь, подвязывают красные ленты весной на деревья.
Так вот, это все потому, что они привязывают свою отрицательную энергию, как бы избавляются от нее и ждут положительные эмоции.
8. Зеркало
Тут вроде бы все понятно: зеркала разбитые и потерянные в принципе ничего хорошего не могут в себе нести. Их не то что в руки нельзя брать, в них даже смотреться нельзя.
9. Расчески
Волосы, которые хранятся на расческах, используются в ритуалах, а также расческами вычесывают плохое из человека. Поэтому найденная расческа сулит новые чужие проблемы.
10. Часы
Говорят, что часы, принадлежащие человеку, который умер, останавливаются в тот же момент. Это связано с чувствительностью часовых механизмов к биополю человека (сплошная физика).
Поэтому, как только вы возьмете в руку часы, вы нарушите целостность энергетического поля, и, как следствие, образуется воронка, которая начнет втягивать на себя положительно заряженную энергию.
Если вы что-то нашли на улице, не стоит этому сильно радоваться, лучше пройдите мимо: вам не нужны ни чужие проблемы, ни проблемы со здоровьем, а уж тем более какая-то порча.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, приметы, суеверие
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