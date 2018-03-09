Все рубрики раздела
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
Эксперты назвали самые опасные продукты питания
Вред для человеческого организма оказывают бактерии в продуктах.
Специалисты из Росконтроля провели проверку продуктов, по результатам которой составили список самых опасных из них. Наибольший вред для человеческого организма оказывают болезнетворные бактерии в продуктах, вызывающие интоксикации и аллергии.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на vladtime.ru.
Сотрудники Росконтроля проверили продуты питания с целью выявления самых опасных из них. По результатам проверки были найдены продукты с наибольшей концентрацией бактерий, вызывающих аллергическую реакцию организма человека и интоксикацию. Опасными для человека могут быть фрукты, овощи, зелень из-за того, что в них большое количество влаги, которая является благоприятной средой для роста бактерий.
Заправки для салатов обогащают питательную среду для микроорганизмов и, если салат постоит некоторое время, употребление его грозит кишечной инфекцией. Вторые в списке опасных продуктов рыба и морские продукты, во многих из которых накапливается гистамин, провоцирующий появление аллергической реакции. Третью позицию занимает мясо без необходимой обработки. В сыром мясе сохраняются не только многочисленные бактерии, но и гельминты разных видов. Четвертые в списке яйца в связи с опасностью заражения сальмонеллезом.
Как и мясо, яйца перед употреблением нуждаются в термической обработке до полной готовности. Последний опасный продукт в списке – рис. Если хранить его при комнатной температуре после приготовления, на нем быстро начинает расти Bacillus cereus, являющаяся причиной многих кишечных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, продукты
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- Под Горловкой задержан глава центра освобождения пленных Рубан09:01
- Ходаковский не исключает возможности наступления Вооруженных сил Украины с целью возврата всего Донбасса 22:31
- «Темная сила Донбасса всплывала в критические ситуации» – Алексей Панич22:13
- Главарь «ЛНР» готов к переговорам с Киевом20:34
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ19:10
- Красный Крест отправил в Донбасс 11 грузовиков с 220 тонн гумпомощи 18:44
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование16:59
- У Захарченко снова пропала мобильная связь: не работает даже "местный" оператор "Феникс"15:45
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта14:35
- Трамп принял предложение от Ким Чен Ына о личной встрече12:00
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Историк Брехуненко придумал, как переименовать Днепропетровскую область11:40
- В Украине ожидаются ледоходы и подъем уровня рек11:22
- В Италии муж и жена насиловали девушку-инвалида из Чернобыля11:10
- В Польше установили скандальный памятник украинцам10:54
- Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)10:45
- Ситуация на КПВВ: на «Майорске» небольшая очередь10:39
- СБУ не собирается отпускать Рубана, именно поэтому Медведчук уже начал давить на администрацию президента10:26
- Синоптик рассказала, когда в Украине существенно потеплеет10:10
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Как снизить давление без лекарств и прожить до ста лет19:40
- Названо неожиданное полезное свойство вина17:54
- Медики выяснили, в каком возрасте люди начинают стареть17:27
- СОВЕТ ЮРИСТА: Необходимо ли ребенку-переселенцу разрешение для выезда за границу?16:07
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте14:13
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
- “Либо на Донбасс вернется Украина, либо каменный век”, - Сазонов узнал о резком сокращении финансирования Кремлем Донбасса