Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло

09.03.2018 20:48

Эти советы от профессиональных медиков могут пригодиться каждому.



Боль в горле - неприятность, с которой время от времени сталкивается каждый. Однако этот факт вовсе не означает, что каждый раз вам необходимо мучиться и терпеть дискомфорт. Иногда больное горло может предупреждать о серьезных заболеваниях. Главное, не прозевать этот момент, передает Хроника.Инфо со ссылкой на NewsOboz.



Если у вас болит горло прямо сейчас и вы все еще не знаете что делать, читайте ТОП-7 советов по борьбе с этим неприятным недугом:



1. Прополощите горло солёной водой



Иногда бабушкины советы очень могут пригодиться. Этот случай именно такой. Как доказало исследование 2016 года, селевой раствор снижает активность микробов, а так же ускоряет заживление ранок и уменьшает воспаление. В итоге, боль становиться гораздо меньшей. Для того, чтобы приготовить раствор, необходимо развести 1 чайную ложку соли в стакане тёплой воды и полоскать раз в час, пока не уйдут неприятные симптомы.



2. Пейте куриный бульон



Очень важно в период болезни увлажнять раздраженную слизислую. Поэтому не позволяйте горлу пересыхать.



Лучше всего эту задачу выполнит куриный бульон. Кроме того, что он отличный увлажнитель для горла, также у него мощный противовоспалительный эффект.



3. Побольше теплого чая



Очень важно во время болезни согревать горло теплым чаем. Необходимо проследить за тем, чтобы он был именно теплым, а не горячим!



Хорошей идеей будет добавить в чай мед. Он оказывает противовоспалительное и смягчающее воздействие на глотку, помогая в том числе устранить першение и кашель.



Также отличным помошником по борьбе с болью в горле станет ромашковый чай. Он увлажняет, уменьшает воспаление и отёчность, а ещё обладает антиоксидантными свойствами, то есть ускоряет восстановление тканей.



4. Контролируйте влажность воздуха в помещении



Сухой воздух - лишний раздражитель для переживающей не лучшие времена носоглотки. Оптимальный уровень влажности в квартире — 40–60%.



5. Попытайтесь съесть что-то холодное



Попробуйте поесть мороженого или выпить немного холодного сока. Из-за холода сосуды начинают сужаться, благодаря этому снижается отечность, замедляется развитие воспалительного процесса и уменьшаются болевые ощущения.



6. Пососите леденец или карамель



Благодаря им у вас усилится слюноотделение, а это значит, что слизистая увлажнится. Можно использовать специальные аптечные леденцы от боли: они содержат добавки, смягчающие горло или отвлекающие от неприятных ощущений.



7. Пользуйтесь аптечными спреями и таблетками



Многие медицинские препараты созданы специально для уменьшения дискомфорта во время простуды. Но никогда не забывайте что у этих препаратов есть противопоказания, поэтому выбирать их лучше после консультации с медиком.