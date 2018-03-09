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Названы продукты, которые поднимают настроение

09.03.2018 09:12
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Названы продукты, которые поднимают настроение

Среди них ягоды и напитки.

Медики считают, что улучшить свое настроение довольно несложно с помощью рациона. Существуют такие продукты питания, принимая в пищу которые можно ощутить себя счастливым человеком.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на grifonsoft.ru.

Дабы избавиться от грусти и почувствовать себя радостным, нужно есть ягоды годжи. Они содержат аминокислоты и витамины, повышают степень познавательного мышления и снижают стресс, а также ощущение беспокойства. Второй продукт это ягоды асаи. Они полезны для хорошей работы сердца и не содержат сахар. Третий пункт полезной еды отдан какао. Именно этот напиток предотвращает возникновение депрессии и может бороться с мигренью.

Также советуется есть кокос для улучшения настроения. Он позитивно влияет на настроение, но много есть этого ореха не надо, так как немалый объем холестерина провоцирует недуги сердца. На пятом месте водоросли спирулина. Белки, содержащиеся в них, положительно воздействую на метаболизм и снижают тревогу.



Теги: Донбасс, здоровье, настроение, продукты
 
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