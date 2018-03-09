Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча

09.03.2018 10:02

Сколько желаний может иметь человек в течение дня, месяца, года? — спрашивает leprechaun.

А сколько их наберётся за целую жизнь?

И многие ли из желаний оказываются исполненными?

На самом деле человек может достичь любой поставленной цели, но достаточно часто наши цели весьма расплывчаты, оттого они и остаются навсегда в роли мечты. А ведь любую мечту можно превратить в реальность, было бы то самое желание! Как говорится, для того, чтобы обрести богатство, нужно хотя бы купить лотерейный билет. Подумайте, разве могли великие люди добиться успеха, если бы не верили себя?

Среди живых легенд нашего времени существовал человек – загадка, человек – маг, ученик Фрейда, Вольф Мессинг. Он предсказывал важнейшие события истории, исцелял безнадёжно больных, распутывал сложные преступления.

Показывал сверхъестественные способности своей силы, благодаря которой, он мог повелевать волей людей. Несмотря на такой дар, он ничего не делал другим во вред.

Однажды он все же раскрыл один из ритуалов исполнения желаний. Этот рецепт был записан людьми на одном из его выступлений. Если вы готовы стать властелином своей судьбы — приступайте!

Приготовьте большую свечу и кастрюлю, наполненную примерно на четверть, подсолнечным маслом.

Нацарапайте на свече иглой своё сокровенное желание, а затем искупайте её в кастрюле с маслом.

Достаньте свечу, дав маслу стечь.

Затем установите её в подсвечник и зажгите.

Свеча должна догореть до конца.

Расплавленный воск, оставшийся от свечи, необходимо собрать и сложить в небольшой конверт, который будет храниться у вас в качестве талисмана до тех пор, пока желание не исполнится!

Источник: https://from-ua.com