И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса

10.03.2018 18:43

Девочки, давайте не будем ханжами! Мы любим секс. И ценим, когда любимый проявляет инициативу и креатив. Однако, как бы сильно мы не любили интим и своего ненаглядного, иногда наши мысли улетают далеко-далеко...

1. Что ж он так стонет, как будто… бабушку душат. Ей-богу, сейчас засмеюсь. Сколько времени живем вместе, а меня все равно каждый раз распирает.

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2. Как же здорово платье сидит на Ленке. Похудела, паразитка, подкачала попу. Эх, нужно и мне в тренажерный опять ходить.

3. Ой, не забыть бы завтра сдать деньги в садик на игрушки.

4. Вот интересно, а какая любимая поза у Джареда Лето? .. А у Клуни, наверно, уже одышка в финале?…

5. Цикламен опять «уши опустил». Чего ему не хватает?! Вроде же поливаю и удобряю… Нет, нужно его с того окна переставить…

6. Нет, ну ты посмотри! Эта негодная трещина на потолке дальше полезла… Придется все-таки ремонт делать. Сколько же краски пойдет на потолок? Четыре умножить на пять… Это 20 квадратов, значит – полведра. Сейчас, закончим, и скажу ему про ремонт. Нет, лучше завтра скажу.

7. О, а мой-то животик отрастил. И еще говорит, что это у меня после зимы щеки из-за спины видно.

8. Ммм, что за новый маневр… О, и еще так! Мама дорогая! Видимо, насмотрелся любимый «взрослых» сайтов или проштудировал Камасутру. Предупреждать же надо.

9. Интересно, на каком сайте я видела этот классный рецепт лазаньи? Вот у Машки роскошная лазанья получается. Надо у нее рецепт завтра взять.

10. Нет, ну что это за акробатика среди ночи?! Так можно и ногу сломать приличной женщине, матери и бесценной труженице умственного труда. И как, он думает, я смогу получить оргазм в позе «Осьминог, надевающий рейтузы»?

11. Как же называется столица Австралии?.. Ну, надо же, вылетело из головы. Каррамба… Нет. Канары… Эм, нет. Канберра!

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12. И ведь знала, что нужно было сходить в туалет и не пошла. Теперь терпи!

13. Да что ж такое?! Опять нужно брить ноги. У меня, похоже, в предках не обошлось без мамонтов.

14. Аа-а-а-а-а, что это было??? Нет, я эту кошку когда-нибудь спущу с балкона.

15. А это, между прочим, было неплохо…

16. О, точно, завтра приготовлю запеканку. С грибами и зеленым луком. Ой, так есть захотелось…

17. Эврика! Придумала! Вот так я завтра главбуху и отвечу! Прямо утром приду в офис, и скажу: «Знаете, что, Эльвира Павловна, у меня от ваших писем – когнитивный диссонанс!» Люблю, когда у нее глаз дергается.

18. Упс, что там скрипнуло? Это дети проснулись? Или собака пьет воду? Все-таки собака. И не спится ей…

Источник kolobok.ua