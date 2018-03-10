Эти привычки заставляют организм стареть быстрее

10.03.2018 19:31

Недовольство собственным самочувствием и отражением в зеркале ведет к переоценке повседневных привычек, передает healthyliving.com.ua.

Продукты в ежедневном рационе питания, поза во время сна и многие другие не заметные привычки отражаются на лице и даже сокращают жизнь.

11 пагубных привычек повседневной жизни, влияющих на быстрое старение и рекомендации как обратить этот процесс.

Вы редко отказываетесь от десерта

Сладкоежки не только добавляют себе лишних граммов на теле, но и лишних лет на лице. Молекулы сахара присоединяются к волокнам белка в каждой клеточке нашего организма. Этот разрушительный процесс, который называется гликацией, может привести к потере свежего цвета лица, темным кругам под глазами, вялости кожи, отекам, глубоким морщинам, потере четкости контура лица и увеличению пор. Хотите сохранить молодость — откажитесь в следующий раз от десерта!

Вы спите менее 5 часов в сутки

Отказ от полноценного сна приводит к темным кругам и мешкам под глазами, а также укорачивает продолжительность жизни. Спать по 7 часов — самый оптимальный вариант. Ложитесь раньше, если вам не хватает времени выспаться. Нехватка сна проявляется в недостатке энергии днем, замедлении мыслительного процесса, ухудшении внимания и наборе веса.

Вы не отлипаете от телевизора

Посмотреть коротеньку серию любимого сериала — это одно, но постоянно торчать у телевизора, как будто вас к нему приклеили, — это другое. Согласно исследованиям, за каждый час просмотра телевизора взрослый человек расплачивается 22 минутами жизни. Люди, которые в среднем проводят по 6 часов в день за просмотром ТВ, живут на пять лет короче, чем те, кто его не смотрит. Когда вы сидите более 30 минут без движения, организм начинает запасать сахар, что способствует прибавке веса, так что поднимайтесь каждые полчаса и ходите, а еще лучше — сделайте пару каких-нибудь несложных, но полезных упражнений.

Вы проводите день в основном в сидячем положении

Опасность сидячего образа жизни известна практически всем: люди, которые проводят большую часть дня на стуле, сильно рискуют получить болезни почек, сердечно-сосудистой системы и рак, не говоря уже об ожирении. Регулярные упражнения помогут предотвратить эти серьезные последствия.

Вы не используете солнцезащитные средства

В повседневной жизни мы много времени проводим на улице, где наша кожа открыта для негативного влияния солнечных лучей. Одна из первых причин преждевременного старения — ультрафиолет, который присутствует и в солнечную погоду, и в дождь. Защищайте кожу специальными средствами каждый раз, когда выходите на улицу. Выбирайте SPF от 30 до 50 на каждый день.

Вы используете слишком много макияжа

Чрезмерное наложение косметики незаметно старит вас, особенно продукты на основе масел, которые закупоривают поры и вызывают воспаления. Злоупотреблением средствами с отдушками, раздражающими химическими компонентами и на спирту способствует сухости кожи, так как они удаляют весь естественный слой жира, что и вызывает ранние морщины.

Вы забываете про крем для век

Даже самый простой повседневный уход за кожей должен включать в себя использование хорошего крема для век. Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на остальной коже лице, и именно здесь ярче всего проявляются возрастные признаки. Применяя увлажняющие средства вокруг глаз, вы сможете убрать целые годы с лица. Средства для кожи вокруг глаз стимулируют выработку коллагена и эластина, что делает кожу упругой и уменьшает морщинки в этой области.

Вы спите лицом в подушку

Сон на животе или на боку лицом в подушку создает морщины и ускоряет старение. Соединительные ткани и коллаген на лице с возрастом ослабевают и провисают. Когда вы спите каждый раз на одной и той же стороне, прижав кожу к подушке, вы не даете ей возможности расправляться естественным способом. Спите на спине!

У вас дома слишком тепло

Когда на улице снег и мороз, так и хочется, чтобы дома было теплее. Увеличивая температуру в жилище, помните, что жар удаляет влагу из воздуха. Это способствует сухости и воспалению кожи, что со временем старит ее. Пользуйтесь увлажнителями, это поможет сохранить кожу увлажненной, сухая же она чешется, воспаляется и трескается. Можно также на батарею повесить мокрое полотенце или поставить в комнате емкость с водой, откуда будет испаряться влага.

Вы исключили все жирное из рациона

Некоторые жиры просто необходимы для молодости кожи. Полезные для сердца омега-3 кислоты, которые содержатся с жирной рыбе (например, в лососе и макрели), а также в некоторых орехах (например, в грецких) и семенах льна, поддерживают кожу упругой, предотвращая появление морщин. Включайте рыбу в меню хотя бы дважды в неделю.

Вы часто сутулитесь

Если вы постоянно сидите, сгорбившись над клавиатурой, в конце концов это может привести к тому, что ваш позвоночник приобретет непривлекательную и опасную для здоровья форму. Нормальная форма позвоночника — S-образная, именно в таком положении он эффективно поддерживает наши органы и тело. Если вы постоянно сутулитесь, то позвоночник искривляется и увеличивается нагрузка на мышцы, межпозвоночные диски и кости. Часто это сопровождается болями и усталостью, а может перейти и в постоянное состояние. Контролируйте положение тела в течение дня: уши, плечи и бедра должны находиться на одной линии, когда вы сидите.

Причин, по которым наш организм может стареть, конечно, больше, и многие из них вам хорошо известны — курение, пагубные пристрастия к алкоголю, наркотическим веществам, отсутствие какого-либо ухода за собой, стрессовые ситуации, болезни и другие. Однако, попытавшись изменить хотя бы 10 аспектов вашей жизни, вы сможете значительно улучшить свою внешность, самочувствие и качество жизни.