Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать

10.03.2018 20:21

В 2018 году вторую родительскую субботу Великого поста отмечают сегодня, 10 марта.

Напомним, первая родительская суббота была 3 марта. В этот день верующие присутствуют на богослужении и литургиях, а также сами произносят молитвы об упокоении душ умерших и прощении грехов.

Сегодня расскажем о традициях, обрядах и запретах, касающиеся Родительской субботы 10 марта.

Традиции второй родительской субботы Великого поста 10 марта

Во время Великого поста в храмах не проводится божественных литургий. Однако православная церковь выделила отдельные дни для того, чтобы родственники умерших смогли помолиться за души своих близких и принять участие в поминальной молитве.

До начала литургии верующие могут передать священнослужителю записку с именем усопшего родственника. Не забывайте, что возносить молитвы и заказывать сорокоуст можно только в том случае, если вы совершаете поминовение за крещеного человека, пишет Daily Horo.

В этот день в церковь можно принести вино или хлеб, которые священнослужители освятят во время богослужения. Желающие могут забрать их с собой или накормить бездомных.

Если вы увидите около церкви нуждающегося, обязательно подайте ему хлеб, воду или вино и попросите его помолиться за ваших покойных близких.

Родительская суббота 10 марта: что можно делать

В родительские субботы вы должны говорить об умерших только хорошее. Не нужно ругать их и вспоминать о ваших с ними конфликтах. Ваша задача – отблагодарить родных людей за совместно пережитые моменты, как приятные, так и ни очень.

Поминальные субботы заставляют нас ценить каждый момент, проведенный рядом с близкими. Поэтому не нужно в этот день ругаться и выяснять отношения с членами семьи, а лучше не делать этого и в другие дни.

В Великий пост в этом году выпадает несколько родительских суббот:

- Родительская суббота 3 марта – суббота второй недели поста.

- Родительская суббота 10 марта – суббота третьей недели.

- Родительская суббота 17 марта – суббота четвертой недели Великого поста.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 10 марта:

- Поскольку это день поминовения, нельзя сквернословить, вступать в конфликты, злиться. Даже детей наказывать и ругать в этот день не стоит.

- Запрещено употреблять спиртные напитки.

- Нельзя отказывать в помощи людям, которые просят милостыни.

- Воздержитесь от излишней скорби – лучше упоминать родственников светлой памятью.

- Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.

- Нужно посетить церковь, а если нет такой возможности – помолитесь за умерших родственников дома.

- В праздник можно выполнять домашнюю работу, но в меру.

Источник news.siteua.org