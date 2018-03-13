Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса

13.03.2018 08:14

В Украине с 1 апреля 2018 года стартует национальная программа «Выбери своего врача», реализуемая в рамках медицинской реформы, инициированной Министерством здравоохранения Украины. С этой даты необходимо определиться в выборе врача и подписать с ним декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Семейный врач может обслуживать (лечить) всю семью, включая родителей и детей, либо выбрать для каждого члена семью в т.ч. и для ребенка. При этом будет возможность выбрать для своего ребенка педиатра, если его посчитают более компетентным в вопросах детского здоровья.

Важно. Без подписанной декларации с семейным врачом вы не сможете бесплатно обращаться к профильным специалистам (офтальмологи, отоларингологи, хирурги, гинекологи и т.д.).

Для подписания декларации с выбранным врачом необходимо обратиться в поликлинику (Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП)) по месту жительства:

1. обращаетесь в регистратуру и называете ФИО выбранного врача;

2. предъявляете паспорт и идентификационный код (при наличии). При подписании декларации от имени ребенка потребуется его свидетельство о рождении и документы (паспорт, ИНН) обоих родителей или опекунов;

3. регистратор вносит ваши данные в декларацию (как правило, в электронном виде), в т.ч. и номер мобильного телефона для верификации личности;

4. на указанный номер моб. телефона приходит СМС-сообщение с кодом, который вы сообщаете регистратору для подтверждения своих данных. В случае отсутствия моб. телефона регистратор сделает копии ваших документов;

5. подписываете декларацию с выбранным врачом и забираете один экземпляр себе.

Наиболее распространенные вопросы, которые могут возникнуть при выборе семейного врача и подписания с ним декларации.

Можно ли выбрать семейного врача не по месту жительства?

Да, можно. Если у выбранного врача еще нет 2000 пациентов, он не может вам отказать. Однако помните, что при выборе врача в отдаленном районе при вызове его на дом придется ждать дольше. Поэтому рекомендуется выбирать семейного врача в пределах территории обслуживания ЦПМСП или района.

Какие сроки подписания декларации?

Кампания по выбору семейного врача стартует 01.04.2018 года и продлится до конца текущего года. При этом если вы не успеете подписать декларацию в этом году, в оказании медицинской помощи вам не откажут, а выбрать семейного врача придется при возникновении потребности в медицинских услугах (из тех врачей, кто останется на тот момент).

Если у врача уже набрано 2000 пациентов, можно ли с ним подписать декларацию?

2000 пациентов – рекомендованное Минздравом максимальное количество пациентов, однако все зависит от возможностей самого врача и населенного пункта, где может не хватать врачей. В этих случаях количество пациентов может быть больше.

Сколько придется платить за лечение у семейного врача?

Оказание медицинской помощи на первичном уровне (в ЦПМСП) является бесплатным, оплату услуг врача производит Национальная служба здоровья в пределах обязательного объема первичной медицинской помощи определенного Минздравом на основании подписанной декларации.

Сколько раз можно менять семейного врача?

В 2018 году семейного врача, терапевта и педиатра можно менять предположительно 1 раз в полгода, с 2019 года менять врача можно будет 1 раз в год. При этом для смены врача достаточно только подписать новую декларацию с другим врачом, старая декларация аннулируется автоматически.

Кто будет обслуживать пациента, если выбранный врач уйдет в отпуск или на больничный?

При отсутствии врача, с которым заключена декларация, пациент имеет право обратиться к другому врачу этого лечебного учреждения, на которого возложены обязанности на период отсутствия коллеги. Декларация с отсутствующим врачом не разрывается.

В случае возникновения экстренной медицинской ситуации в нерабочее время обращаться к своему семейному врачу?

В таких ситуациях необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по номеру «103».

Нужно ли подписывать декларацию с хирургом или кардиологом, работающим в отделении больницы?

В 2018 году необходимо подписать декларацию только с семейным врачом, терапевтом и педиатром (при необходимости), работающими в ЦПМСП. С хирургами, кардиологами, гинекологами и прочими специалистами третичного уровня, т.е. работающими в стационарных отделениях больниц, подписывать декларацию не нужно. Аналогично не нужно подписывать декларацию с узкими специалистами вторичного уровня (офтальмолог, ЛОР и т.п.), работающими в поликлиниках (ЦПМСП).

Можно ли подписать декларацию с терапевтом или педиатром, работающим в отделении больницы?

В 2018 году необходимо подписать декларацию только с семейным врачом (участковым терапевтом) и участковым педиатром (при необходимости), работающими в ЦПМСП. С терапевтами и педиатрами, работающими в стационарных отделениях больниц, подписание декларации не предусмотрено.

Кто может заключить декларацию пациента, который является недееспособным?

Выбор врача, который предоставляет ЦПМСП, для лиц, не достигших 14 летнего возраста, и лиц, признанных недееспособными в порядке, установленном законом, осуществляется их законными представителями.

Если во время пребывания в другом городе возникнет необходимость в услугах семейного врача, к кому нужно обращаться?

В другом городе необходимо обратиться в регистратуру ближайшего ЦПМСП, где в электронной системе будут указаны данные пациента, после чего регистратор направит человека к лечащему врачу.

Могут ли выбрать семейного врача переселенцы (ВПЛ), не имеющие местной прописки?

Выбрать врача внутренне перемещенные лица могут по месту своего фактического проживания.

Какая процедура заключения декларации со студентами, приехавшими из других населенных пунктов?

Студенты имеет право самостоятельно, свободно выбрать и заключить декларацию с врачом, на всей территории Украины, независимо от зарегистрированного места жительства – по месту своего фактического проживания.

Источник fdu.org.ua