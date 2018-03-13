Восстановить случайно удаленные фото можно

13.03.2018 08:19

У каждого из нас была ситуация, когда мы удаляли не то, что хотелось бы. Очень часто страдают фотографии. Иногда файлы могут пропасть, если настройки гаджета сбросились до заводских, если в приложении или операционной системе появилась ошибка или если телефон поймал вирус.

Помните, что бесследно ничего не удаляется. Файлы всегда можно восстановить. Для этого воспользуйтесь бесплатной утилитой EaseUS MobiSaver.

Краткая инструкция по восстановлению файлов такова:

1. Установить не ваш компьютер EaseUS MobiSaver и запустите программу.

2. Включите на мобильном отладку через USB в режиме разработчика. Войдите в «Настройки», перейдите во вкладку «Система», откройте «О телефоне», затем нажмите «Номер сборки». Затем система будет требовать пароль к режиму разработчика. В разделе «Система» найдите раздел «Дла разработчиков» и включите «Отладку по USB».

3. После того, как компьютер определит устройство, вы сможете увидеть, какие данные подлежат восстановлению. Выделите файлы и выберите папку, куда будут восстанавливать файлы.

4. После того, как они будут восстановлены на компьютере, вы сможете внести их в планшет или телефон.

Источник Знамя индустрии.