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Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз
На Донбассе после издания президентом Украины указа АТО превратится в операцию Объединенных сил. Однако,по сути, это никак не повлияет на ход событий.
В этом уверен экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Беcсмертный. Об этом он пишет в блоге для "Нового времени".
"Как это повлияет на ход событий? Никак. К сожалению, та ситуация, которая происходит последние три года, сейчас только приобретает официальный характер, не больше. Был назначен командующий АТО, который никаким АТО не командовал, были задействованы регулярные войска, которые никакого формального отношения к этому процессу не должны были иметь", - заявил он.
По его словам, все, как и всегда, будет зависеть от профессионализма, стойкости и героизма украинских военных.
Теги: Донбасс, прогноз, изменение, АТО
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