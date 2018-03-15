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Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта
При оформлении паспорта гражданина Украины, вклеивании в паспорт второй или третьей фотографии и прочее подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) проводят дополнительную идентификацию личности для переселенцев и жителей неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщили в ГМС Украины.
В ведомстве напомнили, что территориальные подразделения ГМС предоставляют следующие базовые услуги:
оформление паспорта по достижении 14-летнего возраста, в том числе в случае обмена вместо утраченного/похищенного;
выдача временного удостоверения;
вклеивание фотографии в паспорт при достижении гражданином возраста 25 или 45 лет.
Прием документов от граждан, в зависимости от их статуса, осуществляется следующими подразделениями ГМС:
от внутренне перемещенных лиц, имеющих справку ВПЛ, – в отделениях миграционной службы по месту фактического проживания, указанного в справке. Решение об оформлении паспорта или вклеивании фотографии принимается после представления лицом справки ВПЛ с указанием фактического места жительства при подаче документов для оформления паспорта;
от граждан, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса (при условии, что они не имеют справку внутренне перемещенного лица) – любым подразделением ГМС на территории соответствующей области, где зарегистрирован гражданин (подразделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области и ГУ ГМС Украины в Луганской области);
от граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения (при условии, что они не имеют статус внутренне перемещенного лица) – любым подразделением ГМС на территории соответствующей области, где зарегистрирован гражданин (подразделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области и ГУ ГМС Украины в Луганской области);
«Важным этапом оформления любого документа является идентификация личности, без которой никто не может быть документирован. Решение об оформлении документа или отказе в его оформлении принимается по результатам идентификации и проверки принадлежности лица к гражданству Украины… По законодательству Украины, по международным правилам документирования, документирование не идентифицированного лица невозможно», – уточнили в ГМС.
В связи дополнительными процедурами для идентификации личности может быть увеличен срок оформления документов. Упрощает процесс наличие у человека действующего загранпаспорта, т.к. при его оформлении в отношении гражданина уже проводилась идентификация.
Если же у заявителя нет загранпаспорта и он подал на оформление паспорт образца 1994 года (паспорт-книжечка), то идентификация личности будет осуществляться путем направления подразделениями ГМС запросов с целью получения информации. Процедура идентификации может длиться до двух месяцев. В таких случаях гражданам не советуют пользоваться платной услугой срочного оформления документов (например, 10 рабочих дней для ID-паспорта), т.к. можно оплатить услугу, а сроки все равно затянутся.
В ГМС пояснили, как проводится процедура идентификации личности:
основным способом идентификации является получение данных о личности из Единого государственного демографического реестра, куда внесена информация обо всех лицах, которым оформлялись новые ID-паспорта;
если к оформлению документов подается внутренний паспорт-книжечка образца 1994 года, идентификация проводится по данным о личности, которые хранятся на бумажных носителях в картотеках территориального подразделения ГМС, которым выдавался паспорт;
если доступа к картотеке нет (актуально для неподконтрольных территорий), тогда идентификация может быть проведена по информации о личности в других государственных и единых реестрах, других информационных базах, находящихся в собственности государства или предприятий, учреждений и организаций. При этом подразделением ГМС направляются запросы для получения информации из реестров и баз, в том числе фотоизображения гражданина, которые позволят идентифицировать личность. В процессе проверки принимается во внимание также вся информация, которую сообщил заявитель.
Также в ГМС акцентировали, что по паспорту-книжечке идентификация не проводится. «Паспорт гражданина Украины образца 1994 года на сегодняшний день является морально устаревшим документом, подделка которого возможна даже в домашних условиях. Именно поэтому при каждом обращении лица по вопросам документирования, начиная с 2013 года, проводится сверка данных паспорта с данными картотеки подразделения ГМС, которым этот паспорт выдавался», – пояснили в Государственной миграционной службе Украины.
Однако украинские органы власти не имеют доступа к картотекам, оставшимся на неподконтрольных ей территориях, по которым можно было бы проверить легитимность паспорта-книжечки.
Источник fdu.org.ua
Теги: Донбасс, оформление, паспорт, переселенцы
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