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Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
Наверняка вы наблюдали, как опытный врач, едва взглянув на больного, уже начинает говорить с ним о тех проблемах, которые привели человека в больницу?
Да, действительно, опытному диагносту достаточно бывает взглянуть на лицо пациента, чтобы поставить предварительный диагноз. И это потому, что морщины на вашем лице – это своеобразная карта здоровья. Они могут рассказать многое о скрытых болезнях внутренних органов.
Носогубная складка связана с тонким кишечником. Поэтому, если вплотную заняться проблемами кишечника, скорее, дорогостоящие косметологические процедуры станут более эффективными или вовсе не понадобятся.
Морщинка «хмурости» – межбровная складка – обычно обходит стороной тех, кто не перегружает печень и не имеет заболеваний этого органа.
Выраженные поперечные морщины на лбу говорят о том, что человек страдает головными болями.
У пациентов, подверженных острым приступам мигрени, эти линии особенно глубоки. Если линии прерывистые – это указывает на нарушения вегетативной нервной системы.
Вертикальные морщинки над основанием носа служат сигналом аритмии сердца.
У пациентов, перенесших инфаркт, эти морщины выражены особенно сильно.
Если морщинки возле глаз, образующиеся при улыбке, остаются видимыми и при серьезном выражении лица – это знак слабости мочевого пузыря.
Вертикальная морщина посередине лба на уровне переносицы указывает на проблемы желудка.
Вертикальные морщинки между носом и верхней губой образуются при нарушении функции обмена веществ.
Возможные последствия: нарушение процесса пищеварения, вплоть до острой формы сахарного диабета.
Наличие глубокой морщины между губой и носом сигнализирует о дефекте сердечного клапана, который, как правило, имеет ревматическое происхождение.
Глубокая и удлиненная носогубная складка с обеих сторон – важнейший признак повышенной нагрузки на сердце и органы кровообращения.
Вялая и обвислая кожа на скулах свидетельствует о проблемах с мочевым пузырем.
Слегка припухший подбородок – значит, есть проблемы с почками. Множественные морщины на скулах свидетельствуют о сниженной функции желудка и поджелудочной железы.
Поперечная морщина на подбородке может быть признаком застойных явлений на уровне печени или малого таза. Если кожа на скулах напоминает прозрачную пленку, то необходимо проверить состояние печени.
Часто немеет подбородок – посетите кардиолога и сделайте электрокардиограмму, так как возможны проблемы с сердцем.
Поперечная морщина на переносице указывает на гипофункцию щитовидной железы.
Глубокие, симметричные морщины с обеих сторон носа говорят о дисфункции желудочно-кишечного тракта.
Если носогубная складка продолжается до подбородка, это означает проблемы с пищеварением – гастрит с повышенной кислотностью, начинающаяся язва желудка или двенадцатиперстной кишки, колит.
О гинекологических заболеваниях говорят вертикальные неглубокие морщинки над верхней губой.
Вертикальные морщины от уголков рта вниз предупреждают о возможном гастрите с пониженной секреторной функцией и предрасположенности к заболеваниям поджелудочной железы.
Если область вокруг рта и губы покрыты бороздками, значит, есть спазмы в толстом кишечнике. О болезнях сердца говорит белый кантик вокруг рта.
Гидронефрит (нарушение выведения жидкости почками) и нарушение водно-солевого обмена предсказывают трещинки в уголках рта.
Когда над переносицей образуется множество крестообразных морщин, не исключено заболевание позвоночника.
А поперечная морщина говорит о проблеме именно в шейно-затылочной зоне – часто это остеохондроз.
Горизонтальные морщины прорезают лоб над переносицей – это распространенный признак склонности к мигрени.
Если между бровями образовалась глубокая вертикальная бороздка, то организму явно не хватает кислорода и прогулок на свежем воздухе.
Вертикальная складка между бровями справа говорит о болезнях печени и желчного пузыря.
Если же морщина смещена влево – первый признак проблем с селезенкой.
Морщины под глазами в форме полумесяца – возможны проблемы с мочевым пузырем.
Припухлость верхних век говорит о том, что проблемы с почками
Источник: econet.ru
Теги: Донбасс, здоровье, морщины, проблемы
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