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Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание
20 марта 2018 года день сравняется с ночью и наступает день весеннего равноденствия. Наши предки этому дню придавали мистическое значение, кто-то называет его самым удачным днем в году, а для кого-то, он становится самым опасным.
На самом деле, этот день несет в себе именно ту энергетику, которой вы его зарядите: будьте позитивны, добры, старайтесь думать только о хорошем и день станет для вас счастливым, и наоборот, если весь день носить в своем сердце злобу, он ответит вам тем же, то есть полной взаимностью.
Еще в этот день стоит обязательно загадать свое заветное желание.
Как загадать желание 20 марта
Для этого вам понадобится чистый лист белой бумаги, ни в клетку, ни в линейку, а именно чистый белый лист и карандаш, фломастер или ручка определённого цвета, которому будет соответствовать ваше желание:
отношения, чувства - красный;
деньги, финансовое благополучие - зеленый;
здоровье - синий;
универсальный - золотой или желтый.
Все что вам нужно - это незадолго до полуночи, по вашему местному времени, написать на этом листе три своих заветных желания.
Писать нужно так, как будто у вас уже есть желаемое, то бишь в настоящем времени: у меня есть миллион долларов, у меня есть черный мерседес, у меня отличное здоровье и так далее.
Главное - опишите вожделенное желаемое как можно конкретней. А дальше - все просто. Сложите из этого листа самолетик, сожгите его, а пепел со словами благодарности ко Вселенной, развейте по ветру, представляя, как ветер подхватывает пепел, он превращается в золотую пыль и уносится к звездам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, весна, желание, ночь, день
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