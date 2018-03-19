Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание

19.03.2018 15:25

20 марта 2018 года день сравняется с ночью и наступает день весеннего равноденствия. Наши предки этому дню придавали мистическое значение, кто-то называет его самым удачным днем в году, а для кого-то, он становится самым опасным.

На самом деле, этот день несет в себе именно ту энергетику, которой вы его зарядите: будьте позитивны, добры, старайтесь думать только о хорошем и день станет для вас счастливым, и наоборот, если весь день носить в своем сердце злобу, он ответит вам тем же, то есть полной взаимностью.

Еще в этот день стоит обязательно загадать свое заветное желание.

Как загадать желание 20 марта

Для этого вам понадобится чистый лист белой бумаги, ни в клетку, ни в линейку, а именно чистый белый лист и карандаш, фломастер или ручка определённого цвета, которому будет соответствовать ваше желание:

отношения, чувства - красный;

деньги, финансовое благополучие - зеленый;

здоровье - синий;

универсальный - золотой или желтый.

Все что вам нужно - это незадолго до полуночи, по вашему местному времени, написать на этом листе три своих заветных желания.

Писать нужно так, как будто у вас уже есть желаемое, то бишь в настоящем времени: у меня есть миллион долларов, у меня есть черный мерседес, у меня отличное здоровье и так далее.

Главное - опишите вожделенное желаемое как можно конкретней. А дальше - все просто. Сложите из этого листа самолетик, сожгите его, а пепел со словами благодарности ко Вселенной, развейте по ветру, представляя, как ветер подхватывает пепел, он превращается в золотую пыль и уносится к звездам.

Источник: https://from-ua.com