Законы притяжения денег по трансерфингу

19.03.2018 08:05

Согласно Трансерфингу реальности, деньги – это энергия, и она существует по своим правилам и законам. Чтобы научиться управлять денежной энергией и привлекать её в свою жизнь, необходимо эти законы изучить – и применять на практике. Тогда результат не заставит себя долго ждать. К вам начнут приходить суммы денег из разных, порой самых неожиданных источников, вы решите все ваши финансовые проблемы и увеличите благосостояние. Итак, что это за правила?

ЗАКОН №1 – ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ НА КОНКРЕТНУЮ ЦЕЛЬ

Деньги сами по себе, как бумажные купюры или цифры на банковском счёте, мало чего стоят. Но с их помощью мы можем скорейшим образом реализовать все наши цели. Поэтому денежную энергию нужно привлекать на конкретную цель, а не просто ради того, чтобы стать богатым. Учитесь концентрироваться не на самих деньгах, а на вашей цели. Если вам нужно 2 миллиона – то для чего? Чтобы закрыть кредит? Хорошо, а что вы будете делать дальше? Отдыхать на море? Замечательно, тогда это и будет вашей истинной целью. Обратите внимание: в вашем целевом слайде вы «крутите» не 2 миллиона, не закрытый кредит, а именно отдых на море.

Точно так же, если вы мечтаете о собственном двухэтажном доме за городом с открытой летней верандой, не думайте о том, сколько он стоит. Не ставьте намерение получить эту сумму денег – ставьте намерение стать хозяином дома. Если вы давно хотите открыть собственную творческую студию, но вам не хватает денег – направьте фокус вашего внимания на саму студию. Многие люди совершают одну и ту же ошибку – фокусируются на том факте, что денег для осуществления мечты нет – и их действительно нет. Направьте внимание на вашу цель, двигайтесь к ней – и тогда деньги, которые являются по сути атрибутом цели, придут на её реализацию.

И дальше – сформируйте намерение и всё время транслируйте энергию этого намерения, возымейте решимость иметь и действовать. Любая ваша цель должна быть облечена в форму. Форма у цели – это намерение, а намерение – это решимость иметь и действовать. Не мечтайте, мечтам не свойственно сбываться, они не имеют конкретного образа результата. Лучше составьте план из несколько целей, реализация которых постепенно приведёт вас к желаемому.

«Прежде всего, необходимо двигаться к своей цели, тогда деньги приложатся автоматически, как сопутствующий атрибут» (Вадим Зеланд).

ЗАКОН №2 – НЕОБХОДИМО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕНЬГАМ ЛЕГЧЕ И ПОЗИТИВНЕЕ

Деньги есть всегда. Наша Вселенная изобильна, и её благ хватит на всех. И в вашем кошельке всегда найдется хоть какая-то сумма. Вы же не думаете всерьёз, что останетесь на улице, без дома, без еды..? Тогда зачем «нагнетать» атмосферу, жаловаться на высокие цены, считать каждую копейку, постоянно искать способы сэкономить? Даже если у вас два кредита, постарайтесь вообще забыть о них хотя бы на какое-то время – снизить важность. Как только вы перестанете волноваться из-за нехватки денег – исчезнут блоки, которые не пускают энергию денег в ваш слой Мира.

Относитесь к деньгам проще, встречайте их с радостью, а расставайтесь с лёгкостью. Представьте, что вы – азартный игрок. И даже если сегодня вы проиграете, то завтра обязательно выиграете. А может быть, даже «сорвёте крупный куш» и увеличите ваше благосостояние в несколько раз. Поэтому вам не о чем беспокоиться.

«Деньги есть. Сколько, не важно, главное, что они есть. И будет ещё больше. Получайте деньги с любовью и радостью, а расставайтесь беззаботно. Не жмитесь. Чем больше будете «жаться», тем меньше получите. Не накапливайте большие суммы без определённой цели, иначе всё потеряете» (Вадим Зеланд).

ЗАКОН №3 – К ДЕНЬГАМ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ С УВАЖЕНИЕМ

Деньги – субстанция своенравная, она требует к себе уважительного отношения. Если вы относитесь к деньгам небрежно, считаете их злом, брезгуете поднять монетку на улице, мнёте купюры – вы сами лишаете себя возможности разбогатеть. «Подружитесь» с деньгами. Во-первых, купите себе красивый кошелек, лучше всего красного, бордового или золотого цвета. Во-вторых, почаще держите купюры в руках, представляя, что вы заряжаетесь от них денежной энергией. В-третьих, к любой сумме денег относитесь с благодарностью и уважением. В-четвертых, никогда не выбрасывайте монетки, даже если это старая пожелтевшая «1 копейка».

«Есть один очень мощный ритуал. Подбирайте все брошенные, никому не нужные мелкие монетки, особенно ржавые, которые уже никто не поднимет. Бережно складывайте их в шкатулку, повторяя мыслеформу: «Вы дома, мои дорогие монеточки, я позабочусь о вас, а вы зовите ко мне денежки. Я забочусь о денежках, и денежки любят меня и идут ко мне». Попробуйте и убедитесь» (Вадим Зеланд).

ЗАКОН №4 – ДЕНЬГИ «ЛЮБЯТ» ЭНЕРГИЮ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Пока вы двигаетесь по жизни с мрачным лицом, ссутулившись под тяжестью проблем, жалуясь на маленькую зарплату, злых конкурентов в бизнесе и сложную экономическую обстановку в стране, деньги будут опасливо обходить вас стороной. Но как только вы расправите плечи, улыбнётесь и начнёте уверенное движение к своим целям – деньги вами «заинтересуются».

Учитесь осознанно входить в состояние богатого и успешного человека – именно в таком состоянии вы начинаете транслировать правильную энергию, на которую деньги притягиваются словно магнитом. А чтобы ничто не мешало вашей трансляции, включайте внутреннего Смотрителя и отслеживайте все негативные установки, присущие людям с психологией бедности, например: «Все богатые – воры», «Деньги – зло», «Большие деньги честным трудом не заработаешь».

«Находясь в добрых отношениях с собой и окружающим миром, вы транслируете гармоничное излучение в окружающий мир. Вы создаёте вокруг себя область гармоничных колебаний, где всё складывается удачно. Позитивный настрой всегда ведёт к успеху и созиданию» (Вадим Зеланд).

ЗАКОН №5 – ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ ТОГДА, КОГДА ВЫ ВЫХОДИТЕ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

Тому, кто мало просит – мало даётся. Если вы готовы довольствоваться малым, то деньги будут снова и снова обходить вас стороной. Если же вы решились «замахнуться» на большее – необходимо выйти из зоны вашего комфорта. В данном случае под зоной комфорта подразумевается тот уровень позволения иметь или не иметь материальные блага, который мы сами для себя установили.

Как повысить ваш уровень позволения? Сходите в хороший ресторан, при этом необязательно тратить деньги на полноценный ужин – выпейте для начала хотя бы чашечку кофе. Купите качественную одежду от известного бренда. Если денег на то, чтобы полностью обновить гардероб вам пока не хватает – начните с одной небольшой вещи, будь то рубашка или шарф. И начните её носить в повседневной жизни. И вообще избавьтесь от понятий «вещи на выход» и «вещи на каждый день». Одевайтесь каждый день так, как будто сегодня тот самый, особенный день. Позвольте себе отдохнуть в спа-салоне, сделать маникюр, сходить в театр и выпить в буфете «такой дорогой» бокал шампанского. Такими простыми действиями вы как бы сообщаете Миру – я готов, я хочу большего, мне нужно больше денег.

«Заработайте не деньги, а решимость иметь. Ни в коем случае не заставляйте себя позволить себе иметь. Не крутите целевой слайд насильно. Не надо стараться. Не делайте это напористо и с нажимом. Ведь это опять борьба! Просто доставьте себе удовольствие праздничными мыслями. Откажитесь от важности и прекратите свою битву. В битве нельзя ничего добиться» (Вадим Зеланд)

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на transurfing-real.ru



