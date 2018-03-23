Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки

23.03.2018 08:47

Еще моя бабушка рассказывала мне про этот способ! Я тогда смеялась, а зря…

Про эти заговоры много лет спустя мне рассказала моя сотрудница, когда я заметила булавку у нее на внутренней стороне блузки.

Сотрудница была очень успешной и я решила и сама попробовать ради интереса…

Ничего особенного я от обычной булавки не ждала. Но тем не менее, случайность это или скорее нет-но именно с того момента у меня очень сильно увеличилась прибыль…

Конечно, можно в это не верить, но попробовать точно стоит! Как показал мой опыт-работает независимо от того, верите вы или нет.

В погоне за благополучием мы часто забываем о древних, но действенных методах, которые способны приблизить желаемое.

С помощью несложных заговоров можно привлечь удачу, деньги и любовь.

Булавка — универсальный предмет, который найдется в доме у каждой хозяйки.

С ее помощью можно обезопасить себя и свой дом от негативной энергии, защититься от сглаза и порчи. Заговоры и ритуалы на булавку помогут привлечь в жизнь удачу и благополучие.

Заговор на булавку: привлечение удачи

В полночь возьмите самую маленькую булавку и найдите уединенное место.

Положите ее на чистую салфетку и зажгите свечу. Проговорите слова заговора:

«Маленькая булавка — большое счастье. Заговариваю острый конец на удачу, тупой — на избавление от проблем. Булавку с собой ношу, никому не говорю. Привлекаю в жизнь благополучие».

Капните на нее воском несколько раз и оставьте до утра. Затем уберите воск, а булавку приколите в незаметном месте на одежду.

Заговор на булавку: привлекаем денежное благополучие

Вам понадобятся ненастоящие бумажные деньги, распечатанные или приобретенные в магазине сувениров. Возьмите булавку золотого цвета, положите ее в святую воду на несколько минут, а затем проколите ей максимально возможное количество купюр. Важно, чтобы булавка застегнулась. Проговорите слова ритуала:

«Булавка острая да шустрая, денежки нашла, себе прибрала. Крепко в них вцепилась, ко мне с прибылью возвратилась».

Этот амулет, притягивающий денежное благополучие, необходимо положить рядом с настоящими купюрами, чтобы энергетика денег сообщалась талисману.

Его можно носить с собой или положить в место, где вы храните свои сбережения.

Заговор на привлечение любви

Из красной ткани вырежьте два сердечка и напишите на них свои инициалы и вашего возлюбленного.

Если такового нет, просто обозначьте сердце предполагаемого партнера, написав «жених».

Зажгите красную свечу и поставьте ее на свои сердечки.

Раскрытой булавкой поводите над пламенем свечи, проговаривая заговор:

«Огонь разгорается яркий, как летняя пора, жаркий. Вселяю в сердца любовь искреннюю, чувства чистые. Булавкой скрепляю, скорой встречи желаю.

Проснется симпатия неразрывная, длинною в жизнь любовь взаимная».

Скрепите сердечки неостывшей булавкой и положите на ночь под подушку.

Если вам приснится добрый сон, ожидайте скорой встречи с возлюбленным.

Если сновидения сумбурны, повторите ритуал через три дня.

Привлекать в жизнь благополучие можно и с помощью других ритуалов, однако помните, что корысть и зависть — не лучшие спутники магии

Источник: https://mirkrasoty.life