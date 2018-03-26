Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

26 марта: Какой сегодня праздник

26.03.2018 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
26 марта: Какой сегодня праздник

День Национальной гвардии Украины. Общая численность Нацгвардии не превышает 60 тысяч военнослужащих. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты. Непосредственное военное руководство Национальной гвардией Украины осуществляет командующий Национальной гвардии Украины, который назначается и освобождается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины.

Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с этим диагнозом.

День ангела отмечают Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Терентий.

Источник Знамя индустрии.



Теги: Украина, Донбасс, праздник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх