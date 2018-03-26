Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть

26.03.2018 18:40

Миф о том, что нельзя ужинать позднее 18:00, давным-давно опровергли диетологи во всем мире. Единственное временное ограничение, которое устанавливают эксперты относительно ужина, так это употребление пищи за пару часов до сна.

Диетологи обнародовали список продуктов, которые можно есть вечером и при этом худеть:

Куриные или перепелиные яйца. В них содержится белок, улучшающий пищеварение и способствующий быстрому усвоению ее в желудке.

Молоко. Помимо белков, в молоке содержатся аминокислоты, обладающие успокоительным свойством. Если человек будет спокоен и уравновешен, то риск переедания вечером и ночью снизится, что положительно отразится на фигуре.

Курятина. Вареное или приготовленное на пару мясо птицы благотворно отражается на метаболизме, тем более, что в нем абсолютно нет углеводов и минимальное количество жиров. Эксперты советуют совмещать куриное мясо с овощами, таким образом за фигуру можно будет вообще не переживать.

Тушеные овощи. Любые овощи, тушеные с минимальным количеством масла, вмещают в себе много клетчатки, которая быстро и легко усваивается в организме, мягко очищая его от токсинов и других вредных веществ.

Нежирная рыба. Точно также, как и в белом мясе, рыба вмещает в себе много белка, полезного для пищеварения.

Кисломолочные продукты. Белковые кефир, ряжанка, простокваша и творог заполняют микрофлору кишечника полезными бактериями, улучшающими метаболизм, быстро усваиваются и не откладываются "на боках".

Ягоды. Все ягоды являются низкокалорийными, но зато содержат клетчатку, пектины и витамины, которые активизируют работу кишечника, ускоряют обменные процессы, очищают сосуды, что в итоге помогает плавно избавляться от лишних килограммов.

Соблюдение рекомендаций диетологов приведет в будущем к сокращению объемов тела и потере веса.

Источник hronika.info