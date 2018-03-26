Все рубрики раздела
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
Названы десять скрытых симптомов лейкемии
Онкологи указали на признаки лейкемии, которые чаще всего остаются без внимания.
При данной разновидности рака производится аномальное количество дефектных лейкоцитов в крови. Только на этапе "подключения" эритроцитов и тромбоцитов человек может столкнуться с такими явлениями, как кровотечение, анемия и многими другими, которые заставят его безотлагательно обратиться к доктору.
Наш менталитет таков, что пойти к врачу мы можем только в том случае, когда невыносимо больно. В остальном, люди стараются вылечиться самостоятельно при том, что некоторые банальные симптомы, например, головная боль, могут указывать, как на нервное перенапряжение, так и на онкологическое заболевание.
Но есть и такие симптомы лейкемии, которые чаще всего игнорируются людьми:
- боли в суставах и костях;
- красные или даже с фиолетовым оттенком пятна на коже;
- хроническая усталость и слабость в теле, которые не покидают человека после сна и отдыха;
- воспаление, увеличение и болезненность лимфатических узлов;
- резкое похудение, которое невозможно объяснить, например, предшествующей этому диетой;
- боли в животе, вздутие, повышенное газообразование;
- затрудненное дыхание или одышка;
- повышение температуры тела в пределах 37-37,5 градусов, частые простуды;
- головные боли;
- кровотечение.
Взглянув на эти симптомы, сразу и не покажется, что это может быть проявлением какого-то серьезного недуга, но игнорировать их крайне нежелательно и в какой-то мере опасно для здоровья и жизни в целом.
Помните, что лечение онкологических заболеваний осложняется в том случае, если пациент обратился за помощью к медикам не на первой стадии развития рака, а уже на 2, 3, 4 или вообще при метастазах, когда врачи становятся практически бессильны.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, лейкемия, симптом
- Суд отклонил запрос Трампа восстановить миграционный указ
- Разрушение крупнейшей дамбы в США: появились кадры с места катастрофы (ВИДЕО)
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса
- Конгресс США запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"
- США вводят новые правила получения виз: проверят всю подноготную
- На разбомбленной ракетами США базе асадитов хранилось химоружие - россияне сами "слили" компромат (ФОТО)
- Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске17:03
- В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка16:24
- «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко16:17
- В Донецкой области электрички ходят по новому графику16:08
- Жители Донецка рассказали, сколько платят за роды15:53
- В Лисичанске троллейбусам отключили электричество: «подсуетились» луганские энергетики15:37
- Контактная группа договорилась о «пасхальном перемирии» на Донбассе15:22
- За сутки боевики кинули на подвал 348 человек14:59
- Жители "ДНР" возмущены указом Захарченко для Донбасса: серьезный запрет в отношении Украины получил разъяснение14:37
- Оккупационные «власти ДНР» требуют раз в месяц покупать новые «флаги». Иначе - штраф12:59
- Новое перемирие. О чем на этот раз договорились в Минске17:03
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- В Кемерово при пожаре в ТЦ погиб житель оккупированного Донецка16:24
- «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко16:17
- В Донецкой области электрички ходят по новому графику16:08
- Жители Донецка рассказали, сколько платят за роды15:53
- В Лисичанске троллейбусам отключили электричество: «подсуетились» луганские энергетики15:37
- Контактная группа договорилась о «пасхальном перемирии» на Донбассе15:22
- За сутки боевики кинули на подвал 348 человек14:59
- Жители "ДНР" возмущены указом Захарченко для Донбасса: серьезный запрет в отношении Украины получил разъяснение14:37
- Названы десять скрытых симптомов лейкемии16:41
- Возвращение блудного Vodafon в Донецк: Мифы и реальность14:06
- 26 марта: Какой сегодня праздник13:50
- Пасха-2018: как покрасить яйца свеклой13:34
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт13:16
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!