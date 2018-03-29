Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть

29.03.2018 18:56

Специалисты создали программу, которая способна предсказывать смерть. Уникальную разработку представили российские ученые из МФТИ. Они создали программу на базе искусственного интеллекта, которая следит за состоянием внутренних органов и может определить срок жизни человека без сдачи анализов, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Искусственный интеллект делает анализ данным о движении, полученных с фитнес-трекера, и на основе этой информации определяет биологический возраст человека и вероятность преждевременной смерти. Разрабатывая программу, ученые ставили перед собой цель создать инструмент, который поможет оценить состояние организма человека до проведения лабораторных анализов. Авторы искусственного интеллекта утверждают, что их метод определяет риск смерти точнее, чем традиционные способы.