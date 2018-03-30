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Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого
Сахарная зависимость может привести к серьёзным последствиям.
Сахар вызывает привыкание, и чем больше съедается сладкого, тем больше его хочется. Как решить проблему, ведь чрезмерное увлечение сладким не только провоцирует появление лишнего веса, но и подрывает здоровье? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Есть практики, выполнение которых позволяет избавиться от сладкой зависимости практически навсегда. В частности, купировать тягу к сахару помогает восполнение объемов хрома в организме. Зачастую она коррелирует с дефицитом этого нутриента, важного для регуляции углеводного обмена и уровня глюкозы в крови.
По словам ученых, хром в больших количествах содержится в рыбе, креветках, винограде, грибах, спарже, свекле, яйцах, молоке. Злоупотребление сладкими продуктами активно «вымывает» из организма минерал, подавляющий желание есть сахар, предостерегли эксперты.
Ученые настоятельно советуют есть много клетчатки или пищевых волокон. Если употреблять ежедневно минимум 30 граммов пищевых волокон, стремление есть сладости будет уменьшаться, сообщили исследователи.
Клетчатки много в брокколи, цельной овсяной крупе, кожуре фруктов, миндале, цельнозерновом хлебе, фасоли, горохе, льне. Ее употребление помогает организму лучше регулировать уровень сахара в крови, что защищает от внезапных скачков глюкозы в крови. Именно из-за подобных всплесков возникают сильные ощущения голода и желание перекусить едой, содержащей сахар.
Помимо того важно пить достаточно воды. Она ускоряет метаболизм, активизируя процесс выведения токсинов из организма, за счет чего помогает избавиться от тяги к сахару. Другим продуктом, от которого, по мнению медиков, нужно отказаться, являются полуфабрикаты.
Это относится не только к замороженным блюдам, но и, например, к соусам – фактически к любой еде готового производства. Ученые утверждают, что в ней содержится огромное количество соли, сахара и химических добавок, которые ведут к постепенному набору веса.
Одним из эффективных способов правильно питаться и поддерживать стройность специалисты считают самостоятельную готовку в домашних условиях. Исследование, проведенное учеными из Университета штата Иллинойс, показало: люди, которые обедают или ужинают в кафе и ресторанах, употребляют в среднем на двести калорий в день больше тех, кто готовит и питается дома.
Теги: Донбасс, сладости, диета
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