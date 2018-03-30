Все рубрики раздела
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают
Оказывается, цитрусовые фрукты могут нанести ущерб здоровью.
Все фрукты, относящиеся к категории цитрусовых, считаются полезными, так как обогащены витамином С, который укрепляет иммунную систему и воздействует на организм человека, как строительный материал.
За эти полезные свойства люди ценят цитрусовые фрукты и стараются как можно чаще включать их в свой рацион питания. К тому же, известно, что эти продукты обладают свойством "сжигания" жировых клеток и очищения сосудов, что полезно для людей с ожирением и гипертонией.
Какие вредные свойства могут быть у цитрусовых?
Аллергия. Наверное, многие слышали, что данные фрукты нельзя есть в большом количестве, так как они вызывают аллергические реакции. Если у человека есть аллергия на цитрусовые, то даже небольшая долька фрукта может привести к анафилактическому шоку.
Передозировка лекарственными препаратами. Медики настоятельно рекомендуют не употреблять цитрусовые вместе с лекарствами, так как в этих фруктах содержатся вещества "фуранокумарины", ускоряющие выведение ферментов из организма, которые участвуют в процессе усвоения лекарств. Таким образом происходит интоксикация внутренних органов от возрастания влияния лекарственный субстанций.
Заболевания желудка. Большинство людей повторяет "идеальную картинку" завтрака из фильма или рекламы, где все пьют фреш из апельсинов с самого утра. Но в действительности ни один врач не посоветует пить на завтрак свежеотжатые соки из цитрусовых фруктов. Слизистые желудка утром не защищены, а агрессивные фруктовые кислоты в буквальном смысле слова способны разъедать их.
Разрушение печени. Часто хозяйки используют цедру лимонов, апельсинов и мандаринов в приготовлении различных блюд. Но, как оказалось, в кожуре этих фруктов накапливается вещество под названием этилен, которое, попадая в печень, разрушает ее изнутри.
Подагра. Чем больше человек ест цитрусовых в течение дня, тем больше мочевой кислоты попадает к тканям костей, из-за чего может развиться подагра. Об этом заявили британские ученые из университета Лидса, которые выяснили, что чрезмерное употребление фрешей из цитрусовых фруктов или их самих в чистом виде увеличивает риск подагры аж на 40%.
Судя по тому, что у цитрусовых есть и вредные и полезные свойства, врачи рекомендуют употреблять их с умом и не очень часто.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, цитрус, вред
- На Донетчине почти на четверть возросли поступления от уплаты ресурсных и рентных платежей
- Метзаводам помогут внутренний рынок и… пыль
- Поляки в Донецке интересовались ходом подготовки к Евро-2012
- Донецкий губернатор рассказал о пользе экономических саммитов
- Донбасс - самый большой должник по выплате зарплат
- В Донбассе растут очереди за работой и долги
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- «Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд17:20
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля16:46
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G16:15
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- Гройсман пояснил, когда в Украине средняя зарплата превысит 10 тысяч гривен15:20
- В Одесскую область из Африки прилетели "крылатые зебры"15:03
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга