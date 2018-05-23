Все рубрики раздела
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться
Судороги в ногах случаются внезапно и затрагивают ноги, икры и мышцы бедра, пишет lifter.
По сути это болезненное непроизвольное сокращение мышц ног. Чаще всего судороги возникают, когда человек спит или отдыхает.
Длятся они от нескольких секунд до 9 минут, после таких непроизвольных сокращений чувствительными мышцы остаются до 24 часов.
В большинстве случаев судороги в ногах считаются безвредными. Появляются они из-за усталости, эмоционального перенапряжения, приема некоторых лекарственных препаратов и т.д.
Иногда судороги являются симптомом серьезного заболевания, например:
- варикозного расширения вен;
- сахарного диабета;
- атеросклероза;
- остеохондроза;
- заболевания печени;
- заболевания щитовидной железы и т.д.
Чтобы быстро справится с судорогами в ногах Американская академия ортопедических хирургов (AAOS) предлагает:
- прекратить активность, которая вызвала судорогу;
- растянуть и сделать массаж мышц ноги;
- удерживать ногу в растянутом положении;
- применеть к мышцам тепло или наоборот - холодный компресс.
Помогут также и легкие упражнения перед сном, например, несколько минут на стационарном велосипеде или беговой дорожке.
Если судороги в ногах не связаны с каким-либо заболеванием, используйте упражнения на растяжку:
- Выпрямите ногу и потяните пальцы ног к колену, чтобы растянуть мышцу голени.
- Прогуляйтесь на цыпочках в течение нескольких минут.
- Подойдите к стене, вытяните руки и положите их на стену. Пятками упритесь в пол. Удерживайте это положение в течение 10 секунд, затем осторожно возвратитесь в обычное положение. Повторите 5-10 раз.
Следующие меры также помогут предотвратить судороги в ногах:
- Когда лежите или спите, пальцы ног должны смотреть вверх, подложите под ноги подушку.
- Не слишком сильно укутывайтесь в одеяло во время сна.
- Носите подходящую обувь, особенно если у вас плоскостопие и другие проблемы с ногами.
- Делайте упражнения для ног - поддерживайте их в тонусе.
- Не слишком сильно нагружайте ноги во время упражнений - наращивайте темп постепенно.
- Избегайте длительных интенсивных тренировок.
- Не забывайте о растяжке перед началом упражнений.
Теги: Донбасс, ноги, судорога
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Аэропорт высокого полета. Донецкие власти раскрыли карты
- Конкуренты решили взаимодействовать
- Жена сдала мужу руководство райсоветом
- Регионалы назвали мажоритарщиков, претендующих на мандаты от Донбасса
- В Енакиево представили нового мэра и пятерых его замов
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье