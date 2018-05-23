Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться

23.05.2018 09:45

Судороги в ногах случаются внезапно и затрагивают ноги, икры и мышцы бедра, пишет lifter.

По сути это болезненное непроизвольное сокращение мышц ног. Чаще всего судороги возникают, когда человек спит или отдыхает.

Длятся они от нескольких секунд до 9 минут, после таких непроизвольных сокращений чувствительными мышцы остаются до 24 часов.

В большинстве случаев судороги в ногах считаются безвредными. Появляются они из-за усталости, эмоционального перенапряжения, приема некоторых лекарственных препаратов и т.д.

Иногда судороги являются симптомом серьезного заболевания, например:

варикозного расширения вен;

сахарного диабета;

атеросклероза;

остеохондроза;

заболевания печени;

заболевания щитовидной железы и т.д.

Чтобы быстро справится с судорогами в ногах Американская академия ортопедических хирургов (AAOS) предлагает:

прекратить активность, которая вызвала судорогу;

растянуть и сделать массаж мышц ноги;

удерживать ногу в растянутом положении;

применеть к мышцам тепло или наоборот - холодный компресс.

Помогут также и легкие упражнения перед сном, например, несколько минут на стационарном велосипеде или беговой дорожке.

Если судороги в ногах не связаны с каким-либо заболеванием, используйте упражнения на растяжку:

Выпрямите ногу и потяните пальцы ног к колену, чтобы растянуть мышцу голени.

Прогуляйтесь на цыпочках в течение нескольких минут.

Подойдите к стене, вытяните руки и положите их на стену. Пятками упритесь в пол. Удерживайте это положение в течение 10 секунд, затем осторожно возвратитесь в обычное положение. Повторите 5-10 раз.

Следующие меры также помогут предотвратить судороги в ногах: