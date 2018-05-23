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Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться

23.05.2018 09:45
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Судороги в ногах: откуда они берутся, и как с этим справиться

Судороги в ногах случаются внезапно и затрагивают ноги, икры и мышцы бедра, пишет lifter.

По сути это болезненное непроизвольное сокращение мышц ног. Чаще всего судороги возникают, когда человек спит или отдыхает.

Длятся они от нескольких секунд до 9 минут, после таких непроизвольных сокращений чувствительными мышцы остаются до 24 часов.

В большинстве случаев судороги в ногах считаются безвредными. Появляются они из-за усталости, эмоционального перенапряжения, приема некоторых лекарственных препаратов и т.д.

Иногда судороги являются симптомом серьезного заболевания, например:

  • варикозного расширения вен;
  • сахарного диабета;
  • атеросклероза;
  • остеохондроза;
  • заболевания печени;
  • заболевания щитовидной железы и т.д.

Чтобы быстро справится с судорогами в ногах Американская академия ортопедических хирургов (AAOS) предлагает:

  • прекратить активность, которая вызвала судорогу;
  • растянуть и сделать массаж мышц ноги;
  • удерживать ногу в растянутом положении;
  • применеть к мышцам тепло или наоборот - холодный компресс.

Помогут также и легкие упражнения перед сном, например, несколько минут на стационарном велосипеде или беговой дорожке.

Если судороги в ногах не связаны с каким-либо заболеванием, используйте упражнения на растяжку:

  • Выпрямите ногу и потяните пальцы ног к колену, чтобы растянуть мышцу голени.
  • Прогуляйтесь на цыпочках в течение нескольких минут.
  • Подойдите к стене, вытяните руки и положите их на стену. Пятками упритесь в пол. Удерживайте это положение в течение 10 секунд, затем осторожно возвратитесь в обычное положение. Повторите 5-10 раз.

Следующие меры также помогут предотвратить судороги в ногах:

  • Когда лежите или спите, пальцы ног должны смотреть вверх, подложите под ноги подушку.
  • Не слишком сильно укутывайтесь в одеяло во время сна.
  • Носите подходящую обувь, особенно если у вас плоскостопие и другие проблемы с ногами.
  • Делайте упражнения для ног - поддерживайте их в тонусе.
  • Не слишком сильно нагружайте ноги во время упражнений - наращивайте темп постепенно.
  • Избегайте длительных интенсивных тренировок.
  • Не забывайте о растяжке перед началом упражнений.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, ноги, судорога
 
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