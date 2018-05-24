Чому українське м’ясо смертельно небезпечне для споживачів

24.05.2018 17:22

Тваринний білок необхідний людському організму – це основний будівельний матеріал, з якого складаються м’язи, внутрішні органи, кровоносна, імунна система, шкіра, волосся, нігті та ін. Дітям білок особливо важливий – без нього неможливий повноцінний ріст і розвиток .

Прийнятний практично всіма продукт, який містить цей життєво важливий компонент – м’ясо. Інші джерела – рибу, молочку – сприймає далеко не кожен.

Але як з’ясувалося, не все м’ясо корисне. Отримане в промислових масштабах, тобто, м’ясо тварин, виведених на фермах і те, що продається в магазинах, заподіює більше шкоди, ніж користі.

Робить інфекції непереможним

Як з’ясувалося, тварин на більшості українських ферм при вирощуванні “напихають” антибіотиками. Зокрема, це робиться для профілактики захворювань вихованців і для їх швидкого зростання. Кажуть, що пеніцилін сприяє збільшенню маси тварини і птахів на 30%.

Так вирощують курей, свиней, корів, баранів, а також індичок і кроликів. І речовина, яка регулярно вводиться в організм вихованців ферм, накопичується в тканинах, а потім успішно потрапляє до нас на стіл.

При регулярному вживанні “заряджених” антибіотиками продуктів (адже як говорилося, м’ясо потрібно вживати чи не щодня), організм людини поступово “звикає” до антибіотиків.

“Тобто, в той момент, коли подібні медикаменти дійсно стануть потрібні для боротьби з небезпечними бактерійними інфекціями, вони вже будуть безсилими. У такому випадку навіть легка пневмонія може стати смертельно небезпечною, особливо якщо мова йде про дитину”, – говорить сімейний лікар Наталія Деменко.

І що найстрашніше, в результаті резистентності до антибіотиків до тяжких наслідків може призвести навіть невеликий поріз, отриманий на природі.

Провокує рак і робить безплідним

Крім антибіотиків, розвідники тварин на забій також використовують гормони. Ці речовини також застосовуються для прискореного зростання “підопічних” і збільшення їх природної маси.

“Тваринам вводять естрадіол, тестостерон і прогестерон, ідентичні людським. В організмі людей вони приєднуються до “місцевих родичів”, провокуючи серйозний гормональний збій, оскільки органи і системи не завжди здатні швидко врівноважувати раптовий гормональний “бунт”, – пояснює лікар.

В результаті збоїв можуть розвиватися онкологічні процеси (особливо, рак молочної залози і передміхурової залози), а також порушитися репродуктивна функція, розвинутися алергія, в тому числі і важка її форма. Крім того, гормональні “прибульці” під час вагітності можуть стати причиною розвитку патологій плоду.

Страшні секрети супермаркетів

Красиве свіже м’ясо на полицях супермаркетів часто буває більше ілюзією для покупців. А насправді містити ще більшу загрозу, ніж просто антибіотики і гормони.

“Часто на полицях (в упаковках або на вагу) лежить м’ясо далеко не першої свіжості, – розповів колишній співробітник великої мережі супермаркетів України Олександр (чоловік вирішив не розголошувати своє прізвище). – Зіпсоване м’ясо (а як ви розумієте, після поставки його не розмітають в перший день, і йому доводиться полежати) миють в розчині води і оцту (так знищується запах і з’являється колір “свіжості”, потім ще раз промивають чистою водою і знову відправляють на полиці. Зовсім “сумне” м’ясо (то, яке вже почало розкладатися) пускають на переробку – на фарш, потім на котлети, в салати та інші продукти місцевої кулінарії. Словом, безвідходне виробництво “.

За словами Деменко, такі продукти, якщо навіть пройшли термообробку, можуть привести до отруєнь. Зокрема, після їх вживання з’являється слабкість і біль в животі, діарея, нудота або блювота, підвищується температура і ін. Іноді навіть для порятунку пацієнтів доводиться приймати реанімаційні заходи.

Источник 1news.com.ua