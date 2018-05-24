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Кондиционеры Gree: как выбрать лучший из 300 моделей
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Выбрав подходящие модели кондиционеров Gree, вы можете легко сравнить их между собой. Отметьте несколько устройств для сравнения, и Ek.ua соберет их свойства на отдельной вкладке. К сравнению всегда можно добавить другое оборудование из выпадающего списка. Для просмотра доступны или все свойства кондиционеров, или только отличия. Хотите быстро выбрать подходящий кондиционер и не переплачивать за него в несколько раз?
Теги: цена, сайт, кондиционер, выбор, Gree
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