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Назван размер груди самых счастливых женщин

24.05.2018 14:09
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Назван размер груди самых счастливых женщин

Представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. Об этом сообщает The Sun.
В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.
39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента. 29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.
Всего в опросе приняла участие 871 женщина.
«Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной», — пожаловалась одна из них.
«Мне нужно прилагать усилия, чтобы меня воспринимали всерьез», — поделилась другая.
«Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее», — призналась третья.
Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, грудь, счастье, женщины
 
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