Неожиданное открытие: пить алкоголь ежедневно – полезно

24.05.2018 19:05

Ученые разных стран провели независимые исследования влияния алкоголя на организм и пришли к единому мнению — ежедневное употребление алкоголя полезно для сердца.

Ученые Гарвардского университета выяснили, что употребление 50 г водки раз в неделю уменьшает риск развития ишемической болезни сердца на 7%, а при ежедневном употреблении – на 40%.

Их коллеги, австралийские эксперты, доказали, что быть абсолютным трезвенником опасно для здоровья. Так, полный отказ от алкоголя вызывает нехватку полезного холестерина, который уменьшает риск инфаркта, защищая сердце и сосуды.

Кроме того, австралийские эксперты Университета Тасмании умеренной нормой алкоголя считают суточную дозу в 20 граммов водки.

Результаты исследований нидерландского врача Т. Дж. Клеофаса говорят о полезной норме потребления до 56 граммов водки в день.

Норвежские исследователи, в частности, доктор Эйштейн Штордаль, умеренной единицей алкоголя считают 30 мл водки.

«Небольшие дозы алкоголя действительно могут оградить от сердечных заболеваний», — говорит Наташа Стюарт из британского благотворительного фонда по борьбе с сердечными заболеваниями British Heart Foundation.

Иными словами, рюмка водки за ужином успокоит нервы и укрепит сердце.

Источник nocomplex.pro