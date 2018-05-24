Поворот не туда. Как оккупированный украинский Донбасс решает экономические проблемы России

24.05.2018 19:22

Еще в июне 2015 года сепаратистским общественным движением «Луганский экономический союз» совместно с Центром социологических исследований «Особый статус» был проведен экспертный опрос по вопросам развития экономики самодельной псевдореспублики. В ходе исследования было опрошено 40 экспертов — представителей делового сообщества «Луганской Народной Республики», работающих в разных отраслях экономики. Задачей данного исследования было выявить основные проблемы предприятий «ЛНР» и их приоритетность. Для чего в рамках открытого опроса-анкеты им было предложено указать наиболее острые проблемы, затрудняющие работу их предприятий на данный момент. Сегодня уже 2018 год. Линия фронта стабилизировалась, в России переизбрали Путина и можно поговорить о том, что же сделало псевдореспубликанское руководство для решения экономических проблем мятежного региона.

Первая и главнейшая проблема для бунтующих против Украины предпринимателей, по их дружному мнению, стала… Экономическая и транспортная блокада со стороны Украины и связанные с этим проблемы. Этот парадоксальный ответ сепаратистских респондентов до сих пор можно увидеть на официальном сайте ЛуганскИнформЦентра — оккупационного информационного агентства. Хотя стержнем всей пророссийской пропаганды была идея о том, что Донбасс кормит Киев, и обещание роста экономики после отделения.

Конечно, грешно смеяться над обманутыми людьми, но при наличии 409 километров границы с Россией на востоке Донецкой и Луганской областей, из них 230 неподконтрольных километров в Луганской области, говорить о блокаде очень глупо. Но так кажется только на первый взгляд. Ведь ключевым для бизнеса являются экспортно-импортные операции, а они-то как раз и стали невозможны даже с российской стороной. Ведь юридического признания Путиным квазиреспублик так и не состоялось. Поэтому де-юре «ЛНР» для российских пограничников — это Украина. Соответственно без украинских сертификатов о происхождении товаров луганские товары на российской таможне не пропускают. Но это еще только полбеды. Производства пищевых торговых марок были все украинские. Теперь заводы торговых марок «Олимп» и «Луга Нова» (водка и ликероводочные изделия), «Добрыня», «Маричка» и «Луганск молоко» (молокопродукты), а также мощные колбасные заводы Макеевки, Перевальска и Луганска не имеют возможности экспорта в Россию из-за отсутствия признанной сертификации качества на этой территории. При этом во всем мире без признанного сертификата качества товар не пустят даже в супермаркет, а не то что за границу. Но Россия просто не была бы Россией, если бы не сделала всего для обнищания своих скудоумных союзников. Поэтому с 1 января 2016 года Путин приостановил соглашение о свободной торговле с Украиной. После чего на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия украинского производства. Больше нельзя ввозить в Россию мясо, молоко, рыбу, овощи и фрукты. А как мы помним, для российских таможенников «ЛНР» — это Украина, и пока последняя уверенно осваивает рынки Евросоюза, даже тех луганских товаропроизводителей, которые ухитрялись хоть что-то провозить по мутным обходным схемам, перестали пускать вообще. Нет — и точка. Все по-русски. После чего толку от всех километров российской границы стало ноль. Но про это луганские предприниматели на опросе, конечно, молчали — чтобы не попасть на подвал.

Хотя нельзя сказать, что Россия совсем не стремится решить проблему блокадников. 18 февраля 2017 года Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В перечень документов, которые признаются действующими на территории России, входят удостоверения личности, документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств. Правда, на основании этого указа никаких послаблений таможенного режима не произошло. Да и вторую по важности проблему для предпринимателей абсолютно не решило.

С трепетом и надеждой выстаивали в очередях многие невольные граждане псевдореспублик у паспортных столов, желая получить красную корочку для простой и понятной цели — получение кредита в российском банке. С верой в то, что Россия их не бросит и поддержит оборотными средствами, на дефицит которых жаловались все предприниматели Луганска после изгнания проклятых бандеровских фашистских банкиров. Никакого другого смысла в этом документе не было в принципе, и это понимали даже сами сепаратисты. На территории «ДНР» и «ЛНР» нет вариантов получения кредитов и признанной легальной банковской системы. В свое время, тогда еще «глава ЛНР», Игорь Плотницкий, открывая работу «Госбанка ЛНР» заявил, что банк вскоре расширит спектр своих услуг. Рассчитывали, что вскоре местные жители смогут открывать депозитные счета и брать деньги в кредит.

«На сегодняшний день банк эффективно выполняет свои функции, а депозиты и кредиты — это следующий шаг. Не могу сказать когда, но он будет», — честно признался тогда Плотницкий.

И этот следующий шаг так до сих пор и не сделан. А российские банки, которые могли помочь, кредиты выдавать напрочь отказываются. Российские банки не признают паспорта, выданные в «ЛНР» и «ДНР», даже несмотря на указ Путина. Ни один из топ-30 российских банков так и не стал обслуживать клиентов с паспортами непризнанных республик. Естественно не желая ставить себя под удар санкций и прочих проблем. Ведь основная масса кредитов выдается под залог жилья, а оно в «ЛНР» почти ничего не стоит, да и в случае чего — отобрать его не получится. Так что и тут сторонники Кремля оказались жестоко обманутыми, и очереди за паспортами «ЛНР» исчезли навсегда.

Правда, следует признать, что экономический рост все-таки есть. Пусть и не в той части Донбасса, где его обещали. В Ростовской области, часть которой тоже Донбасс, произошел расцвет внешнеторгового и логистического бизнеса: за последние два года количество зарегистрированных там компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами или агентскими услугами в этой области, увеличилось больше чем в два раза — до 328 фирм, а число транспортных компаний — в 1,6 раза до 787. Ведь это у луганских и донецких предпринимателей нет сертификатов качества, происхождения товаров, кредитов, свободы от российских санкций. А у российских производителей все это есть. По итогам 2016 года экспорт многих продуктов из России в Украину вырос в разы, свидетельствует статистика. В Луганске успешно продается широкий ассортимент российской продукции. В 2017 году общий экспорт вырос втрое — за счет десятка фирм, зарегистрированных главным образом в Ростовской области. По данным российской таможни, ОРДЛО еще в 2016 вошла в число крупнейших покупателей многих российских продуктов — от водки до кондитерских изделий.

Самая удивительная история произошла с пивом. Поставки пива за год увеличились в 1,5 раза — показывают данные российских таможенников. Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров. На долю «ЛНР» и «ДНР» в структуре экспорта российского пива по итогам полугодия пришлось более 60%, а объем поставок увеличился более чем в три раза. Найти пиво, как и другие российские алкогольные товары, такие как водка и вино, можно на всех прилавках магазинов самопровозглашенных «народных республик». Об увеличении экспорта алкогольной продукции на Донбасс также говорит в своих отчетах российский Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Исходя из этой легко проверяемой информации, открыто представленной в сепаратистских и российских источниках, можно понять, что руководство «ЛНР», демонстрируя все новые успехи, экономические проблемы все же решает. Только не у себя.

Источник Восточный фарватер