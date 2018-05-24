Путин идет в газовую атаку против Украины: у Киева есть мощный ответ

24.05.2018 20:45

Германия - неформальный лидер Европейского Союза и крупнейшая экономика ЕС - не собирается отказываться от российского проекта газопровода "Северный поток-2", который строится в обход Украины. В дело включились США, которые еще год назад приняли закон, предусматривающий санкции в отношении "Северного потока-2", однако пока неизвестно, в чем конкретно они могут проявиться и кто от них пострадает.

Немецкий канцлер Ангела Меркель обещает, что в случае реализации проекта Украина получит гарантии продолжения транзита российского газа в Европу, но на сегодня абсолютно неясно, на что в этом вопросе может рассчитывать наша страна. "Апостроф" выяснил, насколько опасна для Украины "газовая атака" со стороны России Владимира Путина и какой мощный ответ возможен со стороны Киева.

Германия продолжает отстаивать целесообразность проекта газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поставляться в Европу в обход Украины. Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая в Сочи заявила, что ее страна считает "Северный поток-2" "экономическим, коммерческим проектом".

При этом, по ее словам, в проекте "есть и другие составляющие". Это, в первую очередь, транзит газа через украинскую территорию, который, в случае реализации "Северного потока-2", существенно сократится. "После строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - заявила Меркель. Она также отметила, что в связи с этим "нужно подумать над гарантиями для Украины".

Предложение Трампа

Но подумать нужно и о многом другом. В частности, о торговых пошлинах, которые с 1 июня намерены ввести США в отношении стали и алюминия из стран Европы. А также о том, как избежать торговой войны с Америкой – по данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на источники в истеблишменте ЕС, президент США Дональд Трамп в ходе встрече с Ангелой Меркель в апреле нынешнего года, пытался убедить ее отказаться от "Северного потока-2" в обмен на сохранение льготного режима торговли.

Такая позиция американского президента связана не столько с желанием защитить интересы Украины, сколько с намерением усилить позиции своей страны на газовом рынке Европы – благодаря сланцевой революции, Соединенные Штаты уже являются крупнейшим мировым производителем газа, а в 2017 году стали еще и чистым экспортером этого вида топлива.

Пока доподлинно неизвестно, как Германия в частности и Евросоюз в целом отреагировали на предложение Трампа, однако, как сообщили СМИ, ссылаясь на источники среди еврочиновников, якобы ЕС готов увеличить поставки газа из США в обмен на отмену пошлин.

США не скрывают, что выступают против реализации проекта "Северный поток-2". Более того, Вашингтон еще летом прошлого года утвердил закон о ряде санкций в отношении России, среди которых – ограничения по проекту этого газопровода. Сам по себе закон не вводит санкции против "Северного потока-2" – в нем лишь сказано, что США готовы всячески препятствовать реализации проекта, однако такая формулировка заставляет нервничать его потенциальных участников. Об этом несколько дней назад не преминула напомнить заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. По ее словам, этот проект "находится под повышенным риском санкций".

Ничего личного, только бизнес

Транзит российского газа в Европу через Украину в последнее время сокращается. Это, в первую очередь, связано с запуском Россией альтернативных маршрутов транспортировки топлива. Главным из них является "Северный поток", поставки по которому начались в конце 2011 года. Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. В результате транзит через Украину сократился со 104,2 млрд куб. м в 2011 году до 84,26 млрд куб. м в 2012-м.

2017 год стал для украинского транзита рекордным за последнее время - 93 млрд куб. м. Пока трудно спрогнозировать, какие объемы российский "Газпром" прокачает через территорию Украины в 2018 и 2019 годах – в последние два года действия контракта на транзит с НАК "Нафтогаз Украины". Очевидно, что, если "Северный поток-2", чья проектная мощность также составляет 55 млрд куб. м в год, все же будет достроен и начнет функционировать с 2020 года, как об этом заявляют в РФ, транзит через Украину обвалится. В России утверждают, что транспортировка газа через Украину сохранится на уровне 10-15 млрд куб. м, однако эксперты считают такие оценки заниженными. К тому же, Украине экономически невыгодно прокачивать столь ничтожные объемы – отечественная газовая "труба" будет рентабельной при загрузке как минимум 40 млрд куб. м в год.

Но откажется ли Германия от "Северного потока-2" под давлением США? Или, если все же проект газопровода будет реализован, даст ли Берлин Киеву реальные гарантии сохранения транзита?

Эксперт-международник Вера Константинова отметила в комментарии "Апострофу", что Германии проект "Северный поток-2" выгоден с коммерческой точки зрения. "Германия хочет стать газовым хабом Европы и напрямую получать газ из Российской Федерации", - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, Германия отказывается от атомной энергетики, и ей нужно чем-то восполнять образующийся энергетический дефицит. Учитывая, что эта страна поставила цель постепенно перейти на возобновляемые источники энергии, на ближайшее время газ будет альтернативой атому как наиболее экологически чистый возобновляемый энергоресурс.

В связи с этим, отметила специалист, "есть ощущение, что они его ("Северный поток-2") построят".

С такой позицией согласен директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "На мой взгляд, никто ничего останавливать не будет", - сказал он "Апострофу".

Будут ли санкции?

Однако США тоже не будут сидеть сложа руки.

"Американцы запустили очень грамотный процесс – они ввели "Северный поток-2", который всегда представлялся Германии как бизнес-проект, в дискурс конфликта интересов внутри немецкого бизнеса", - заявил в комментарии изданию президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, потери немецкого бизнеса в случае введения санкций со стороны США "будут больше, чем дивиденды от "Северного потока-2".

Вместе с тем, как считает Геннадий Рябцев, санкции, о которых сегодня говорят в Вашингтоне, не станут для европейских компаний слишком тяжелыми. Эксперт напомнил, что похожие меры принимались США в отношении европейских стран в 1970-1980-е годы во время строительства газопровода, по которому впоследствии осуществлялись поставки газа из СССР в Западную Европу (часть этого газопровода сегодня является частью газотранспортной системы Украины, - "Апостроф"). "Тогда были введены очень жесткие санкции против компаний, которые принимали участие в соответствующих проектах, – не чета нынешним", - рассказал он.

По его словам, несмотря на это, правительство Германии поддержало все компании, которые пострадали от санкций. "Точно так же, скорее всего, будет и сейчас", - сказал эксперт.

Рябцев также сомневается, что, в случае реализации проекта "Северный поток-2", Украина получит реальные гарантии продолжения транзита по своей территории от Германии или Евросоюза в целом. "Я очень осторожно отношусь к любым обещаниям, данным на пресс-конференциях. Можно все что угодно рассказать, когда это не оформлено каким-то документом, который обнародован", - пояснил специалист.

Дилемма Меркель

К какому решению склонится Германия, не знает никто, возможно, даже сама Ангела Меркель.

"Все зависит от политической воли", - считает Вера Константинова.

"У Меркель есть уникальный шанс сохранить лицо и выйти из этой дилеммы - быть или не быть "Северному потоку-2", - уверен Михаил Гончар, - Они просто могут объявить этот проект отложенным на неопределенное время и мотивировать это решение прагматическими интересами сохранения позиций немецкого бизнеса на американском рынке, а также тем, что России надо изменить свое поведение, свое отношение к международному праву, восстановить доверие к себе, уйти с оккупированных территорий Украины, улучшить ситуацию с правами человека, выпустить украинских политических узников. Как бы можно поощрить возвращение (России) к "безупречной демократии", как когда-то говорил Шредер (бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас занимает должность председателя совета директоров "Роснефти", - "Апостроф"), через определенное время. То есть не говорить "нет" "Северному потоку-2", а сказать, что когда-то мы вернемся к этому проекту, а пока что есть свободные мощности украинской газотранспортной системы, и мы можем их использовать".

Эксперт отметил, что пока вероятность реализации именно этого сценария не очень велика, но все может измениться в ближайшее время.

При этом, по его словам, Украина также имеет рычаги давления на Россию в этом вопросе. Эти рычаги связаны с решением Стокгольмского арбитража, согласно которому российская сторона должна выплатить украинской $2,56 млрд (без учета процентов за просрочку выплат). "Настало время прибегнуть к процедуре взыскания. Объектами этого взыскания могли бы стать материальные активы, относящиеся к строительству "Северного потока-2", - заявил Гончар.