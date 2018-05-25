Как мариупольцы зарабатывают в Польше

25.05.2018 13:29

Экономическая и политическая нестабильность, с одной стороны, и введение Евросоюзом безвизового режима с Украиной, с другой, стали мощным толчком для украинцев отправиться за границу. В последние же годы поток желающих работать за рубежом значительно вырос. Даже по самым скромным подсчетам, число трудовых мигрантов из Украины в период с 2015 по 2017 годы составило более 4 миллионов человек.

Если каких-то лет десять назад на заработки в соседнюю Польшу отправлялись жители западных областей Украины, то в последнее время новая закономерность. Самый настоящий бум трудовых мигрантов наблюдается среди жителей востока Украины. Люди работают рабочими в портах на Балтике, собирают овощи, сортируют мусор, изготовляют детали для автомобилей, работают в кафе и ресторанах... Ежегодно Польша выдает несколько сотен тысяч рабочих виз. В то время как здесь, на родине, возникает острый дефицит рабочих рук.

Свято место пусто не бывает

Украинцы с большим азартом приходят на места поляков. А те, в свою очередь, освобождая места для украинцев, едут еще дальше, на запад, в более развитые страны Европы.

К примеру, на автовокзале в Щецине, рядом с рекламным щитом о вакансиях для украинцев, можно увидеть такой же о трудоустройстве... только для поляков. Граждан Польши приглашают ухаживать за пожилыми итальянцами...

Как выяснилось, это далеко не предел мечтаний гражданина Польши, желающего заработать. Оказалось, что самым везучим полякам удается выехать в Англию и получить там по-настоящему высокооплачиваемую работу.

Но кто приедет на освободившееся место украинца - вот в чем вопрос.

Мариуполь уже почувствовал кризис рабочей силы, и металлургические предприятия вынуждены начать поднимать заработную плату, чтобы удержать людей.

"Еще несколько лет назад поляки предупреждали меня, что Украине придется столкнуться с тем же, с чем столкнулась Польша после вступления в ЕС - с трудовой миграцией", - говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его мнению, это неминуемый процесс, и единственный способ бороться с этим - поднимать уровень доходов здесь, в Украине.

Один из первых

В самом начале военных событий на Донбассе выезд в Польшу был мотивирован для многих, скорее, политическими, нежели экономическими факторами.

Кроме того, в 2014 году Польша запустила социальную программу помощи украинцам польского происхождения, которые пострадали в результате военных действий, утратили имущество или получили угрозу для здоровья. После старта программы несколько сотен граждан из Мариуполя и Донбасса польского происхождения переехали на свою историческую родину.

"В 2014-2015 требования к украинцам, выезжающими на работу, были совсем иными, в частности, на предприятие брали с минимальным знанием польского", - об этом 0629 рассказал мариуполец Вячеслав Т. За три года он, работая оператором на заводе, смог стать в Польше своим. В подтверждение он показал свой отзыв о стране, в которой живет уже три года. Его мнение опубликовали на страницах центральной прессы.

"Польша - динамично развивающаяся страна, но я считаю ее хорошей для жизни, но не для заработка", - говорит Вячеслав, раскрывая номер газеты "Выборчей". Здесь он и еще семь человек делятся с читателями тем, что думают о жизни в Польше.

Вернувшись на родину, Вячеслав специально прошелся по агентствам по трудоустройству. В них утверждают, что в последнее время наблюдается дефицит специалистов. 80% их клиентов составляют люди без образования либо рабочих специальностей.

Вячеслав подтверждает, что еще 4-5 лет назад в Польшу эмигрировали в основном высококвалифицированные работники и предъявлялись большие требования к языку. Например, с началом военных действий из Мариуполя в Польшу уехал преподаватель польского языка Анжей Ивашко. Сейчас он работает в одном из престижных вузов Кракова.

Но массовая трудовая миграция все же имеет другое лицо...

Ожидание - реальность

Посредники и агентства не заинтересованы в трудоемком и длительном процессе оформления - стараются как можно быстрее "вытолкнуть" клиента за границу.

Как отмечает Вячеслав, в связи с этим люди могут становиться жертвами недобросовестных посредников.

Особенность нынешней трудовой миграции - это низкоквалифицированный рабочий труд. В Польше людям без образования, как правило, предлагают работу за 10 злотых в час на руки. Хотя нередко это бывает и меньше. Поскольку агентство забирает процент за одежду, проживание, проезд, а иногда и питание.

Достаточно бегло взглянуть на местную прессу, в которой практически на каждой полосе истории о трудоустройстве украинцев. "Этот хостел на окраине Вроцлава забит украинцами, кровати стоят практически под самый потолок…", "….они работают по 12-15 часов, поскольку только так можно что-то отправить домой…".Такую информацию можно прочитать в польских газетах.

Сами же "заробитчане" об этом стараются молчать. «Раньше я должен был сдавать тесты и хоть чуть-чуть знать язык. Сейчас берут людей буквально с вокзала», - рассказал 27-летний Виталий из Львова. По словам парня, зарплаты практически не растут, а в Украине, в его родном городе, можно заработать сегодня и 20 тысяч гривен в месяц.

В то же время, 50-летняя Надежда, проживающая в селе под Мелитополем, утверждает, что заработать за границей для нее - единственный выход.

"Здесь можно заработать до 3000 тысяч злотых в месяц (23000 грн). В своем родном селе я работала уборщицей в сельсовете за 2000 грн. И другой работы просто не было»,- отметила женщина.

Украинцев корреспонденты 0629 встретили и на коммунальном предприятии по сортировке мусора в Гданське. Их набирают на предприятие по системе аутсорсинга и в смену выходит до 30 человек. Зарабатывают они по 2000-3000 злотых, что является достаточно хорошей зарплатой.

Сколько стоит трудоустроиться

Поток желающих трудоустроиться сегодня в агентствах нешуточный. Они стараются «пропустить» как можно больше людей через себя.

Стоимость услуг агентства составляет, как правило, 200 долларов (либо эквивалент в гривнах). Плюс к этому страховка 1500 - 2000 грн и визовый сбор.

Справедливости ради стоит отметить, что те же самые услуги агентств в таких городах, как Львов или Черновцы, стоят в 3 раза меньше. Оформить документы через эти агентства получается у тех, кто уже неоднократно выезжал в Польшу и знает ходы, как получить визу с минимальными затратами.

После того, как человек определился с вакансией, нужно ждать визу в визовых центрах. Иногда ждать приходиться до 2 месяцев.

Уже прибыв в Польшу, наемный работник, как правило, отправляется к такому же агентству. Интересно, что с 2016 года в Польше сами украинцы стали открывать "Agencja pracy tymczasowej" (Агентства по временному трудоустройству). Получается, что "заробитчанин", приехав за границу, вновь попадает к посреднику. На вокзале будущих работников встречают, затем размещают в хостеле и после начинается работа.

Дешевые сосиски в супермаркете

Вячеслав отмечает, что, порой, условия жизни в Польше отличаются от тех, которые предлагали посредники. Для этого достаточно взглянуть на отзывы об условиях проживания в Польше, и тогда становится понятно, что все, о чем говорили на родине про комфортное размещение, просто миф.

35-летний Павел из Гданьска поменял уже третью работу в Польше. Ищет все лучше. Когда оформлялся в Украине, обещали проживание в квартире по 2 человека в комнате и зарплату 13 злотых в час. По приезду оказалось, что все далеко не так.

«Придумали систему штрафов, и на руки ни у кого не выходило более 10 злотых. Кроме того, в хостеле, где мы жили, чтобы постираться, приходилось ждать порой до 10 часов», - рассказал молодой человек.

Вот и приходится нашим землякам работать много и на всем экономить. Это отражается и на покупках. В польских супермаркетах украинцы покупают дешевые и акционные товары. Особой популярностью пользуются сосиски по 6 злотых (около 45 грн в переводе на гривны) за килограмм из местного супермаркета "Бедрёнка" (известная сеть магазинов в Польше с достаточно низкими ценами, - прим. авт.).

Встречают по одежке?

Сегодня украинцев в Польше можно отличить по стилю одежды. Футболка, джинсы, черная сумочка через плечо. Создается, впечатление, что те, кто приезжает в Польшу, одеваются проще, чем те, кто остается в Украине.

Мариуполец говорит, что одна из его знакомых украинок, которая более 12 лет живет во Вроцлавле, сделала интересный вывод.

"В последние годы ей очень часто доводилось встречать соотечественников. Всегда с мужем старались помогать им, так как думала, что в Украине катастрофически упал уровень жизни. Когда же она приехала на родину, в Украину, все оказалось совсем не так",- делится Вячеслав.

Сам же Вячеслав считает, что в Украине уже мало кто получает 2 тысячи гривен в месяц. В том же Мариуполе можно найти работу с нормальной зарплатой.

Официанты, администраторы, повара требуются во многих кафе. Летом будет работа для строителей, которым городские власти на своих объектах обещают зарплату не менее 8,5 тысяч гривен.

Вместо послесловия

В Польшу украинцы ездили всегда. Но массовым это явление стало 3 года назад, когда наши соотечественники буквально заполонили эту страну. Поменяются ли тенденции и будут ли люди в поисках лучшей жизни ехать дальше, на запад, либо наоборот, вернутся зарабатывать к себе домой, будет понятно через 2-3 года. Впрочем немало людей вполне довольны работой в странах старой Европы, но это уже совсем другая история..

Источник 0629