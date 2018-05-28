7 Секретных правил визуализации желаний

28.05.2018 07:10

Эти советы помогут вам научиться успешно визуализировать нужные события, предметы или людей, появление которых в своей жизни вы хотели бы добиться.

Визуализация желаний – это известная техника материализации желаемого в своей жизни. Она стала популярной еще в 2006 году, сразу после выхода в свет нашумевшего фильма «Секрет», раскрывающего тайны Закона Притяжения пишет Алена Головина. Визуализация – это видение, то есть мысленное представление желаемого предмета или события в виде образа или картинки на «внутреннем экране». Внутренний экран – это то, что мы видим, когда закрываем глаза и начинаем мысленно что-либо представлять.

Важным инструментом в «технике видения» является воображение.

Воображение — это ВСЕ! Это предварительный показ предстоящих событий в жизни

— Альберт Эйнштейн

Чем сильнее развито ваше воображение, чем ярче и четче вы можете увидеть картину желаемого на своем мысленном экране, тем быстрее исполнится ваше желание. Именно поэтому люди с богатым воображением быстрее добиваются исполнения своих заветных целей. Ну а что делать тем, у кого проблемы с воображением? Нужно тренироваться. То, что не дала Природа, можно и нужно приобрести самому. Ниже приведены правила и рекомендации для успешной визуализации желаемого события в своей жизни.

Визуализация желаний. Секретные правила

Эти советы помогут вам научиться успешно визуализировать нужные события, предметы или людей, появление которых в своей жизни вы хотели бы добиться.

Правило №1 «Формулируйте правильно»

Правильно сформулированное желание будет быстрее услышано Вселенной и принято к исполнению. Если цель размыта и неточна, шансы на ее реализацию сводятся к нулю. Вы должны предельно точно знать, чего вы хотите. Прямо сейчас сформулируйте свое желание. Придерживайтесь при этом следующих правил:

желание должно быть в настоящем времени

не содержать отрицания и слова «хочу»

быть предельно конкретным

Пример: «Я получаю в подарок золотое кольцо с бриллиантом!»

«Получаю» — настоящее время (не «получила» или «получу»). Кольцо «золотое», а не серебряное или какое-то другое, с «бриллиантом», а не с рубином и т.д., то есть конкретно, со всеми подробностями.

Правило №2 «Представляйте конечную цель»

Ваша задача – сфокусироваться на конечном результате, то есть на том моменте, когда желание УЖЕ исполнено, цель УЖЕ достигнута, мечта УЖЕ осуществлена.

Не важно знать, как и каким образом исполнится то, о чем вы мечтаете. Пути Господни неисповедимы, а Вселенная изобильна и всемогущая. Сверху, как говорится, оно видней – каким именно способом и когда воплотить ваше желание в жизнь.

Не ограничивайте Вселенную! Концентрируясь лишь на конечном этапе, вы тем самым говорите, что полностью доверяете Высшим силам. Фиксация на уже исполненном событии включает в действие Закон Притяжения, по которому, к нам притягивается все, на чем мы в данный момент сосредоточены.

Правило №3 «Будьте внутри, а не снаружи»

Важное условие в технике визуализации – находиться внутри своей мысленной картинки. То есть вам нужно представлять себя на внутреннем экране не со стороны, а быть непосредственным участником событий.

Запомните — ваше место на сцене, а не в зрительном зале. Нужно пропустить через себя все свои ощущения, пережить все это в собственном теле, здесь и сейчас.

Например, ваше желание звучит так: «У меня здоровая, молодая и эластичная кожа!» (если вы желаете избавиться, скажем, от целлюлита). В этом случае вы должны увидеть свою кожу без «апельсиновой корки», ощутить ее на себе, потрогать гладкую поверхность своими руками. Не смотреть на себя со стороны, а быть собой в своем видении и видеть мир вокруг себя.

Правило №4 «Видеоролик сильнее картинки»

Воображаемые мыслеобразы делятся на 2 категории – фото и видео.

То есть можно представлять себе конечную цель либо в виде фиксированной картинки на мысленном экране, либо в виде мини-фильма или видеоролика.

Факт — картинка работает намного хуже ролика․

Ваша задача – смонтировать в своей голове небольшой видео-клип, в котором желание уже исполнено. Подумайте о своей цели как о достигнутой. Что вы будете делать при этом, как будете себя вести? Прыгать от радости, кричать от удовольствия или что-то еще?

Дайте волю своей фантазии, для этого в тишине и спокойствии подумайте о своей мечте. Она только что осуществилась. Что бы будете ДЕЛАТЬ при этом? Где вы находитесь? Есть кто-нибудь рядом с вами? Кому первому вы сообщите приятную новость? Все свои ДЕЙСТВИЯ включите в видеоролик об исполненной мечте. Создайте небольшой видеофильм под названием «Мечта осуществилась!»

Правило №5 «Включите все органы чувств»

Для исполнения желаний нужна энергия. Все вокруг состоит из энергии, в том числе и наши желания. Чтобы задуманное нами «проявилось» в физическом мире, нужно затратить определенное количество энергии.

Другими словами, за мечту нужно заплатить. Заплатить своей энергией. Ничто так не повышает уровень энергетики, как эмоции! Эмоции – сильнейший катализатор для исполнения наших желаний.

Занимаясь визуализацией желаний, включайте свои эмоции на полную катушку. Цель достигнута! Мечта осуществилась! Радуйтесь, веселитесь, пойте, танцуйте, наслаждайтесь! Испытайте весь спектр своих эмоций! Для этого подключите все свои органы чувств. Пусть ваши зрение, вкус, осязание, обоняние и слух работают на реализацию ваших намерений.

Если цель материальна – потрогайте ее в своем видеоролике. Если ее можно понюхать – сделайте это. Рассмотрите ее вблизи, если это возможно. Попробуйте на вкус в своем воображении.

Включите звук в своем мини-фильме, сделайте его максимально реальным и похожим на повседневную реальность. Тогда эмоции сами «нахлынут» и вам не придется их искусственно вызывать. Наполнив свой ролик эмоциями радости и счастья от воплощения своей мечты, пропитав его ими, вы значительно приблизите свой долгожданный миг.

Правило №6 «Повторение – мать учения»

Пару раз заняться визуализацией – не лучший способ исполнить свою мечту. Визуализация желаний – это полезная привычка, которую нужно приобрести или выработать. А привычки, как известно, приобретаются повторением. Любое действие, повторенное от 21 до 40 раз, автоматически становится привычкой.

Хотите добиться осуществления своей мечты – сделайте визуализацию своей мечты полезной привычкой. Для этого прокручивайте свой мысленный ролик как можно чаще на протяжении дня, минимум два раза – утром и вечером.

Утро – самое лучшее время для занятий. У нас еще много сил, энергии и эмоций. Вечером мы уже устали, силы не те, но зато перед самым сном максимально открывается наше подсознание, и в него можно легко и без усилий вложить «историю об исполнении желания».

Практикуйте визуализацию и в течении дня – при любом удобном случае. Лишней она никогда не будет, это точно. Помните, чем сложнее и нереальней цель, тем большее количество визуализаций понадобится.

Правило № 7 «Якорь – зацепка»

Чтобы быстро включить процесс визуализации, создайте специальный якорь-маячок для своего сознания. Для этого зафиксируйте один кадр из своего мини-фильма. Сделайте такой себе стоп-кадр, наиболее яркий и запоминающийся. Можете даже придумать для него название. И при любом удобном случае вызывайте его в своем воображении. Он запускает «процесс видения» автоматически.

Этот якорь в виде отдельной картинки – простой способ отвлечься и вернуться в позитивное настроение, если вам вдруг взгрустнулось или с головой накрыл негатив. Вспомнили якорь – началась автоматическая визуализация – пошли позитивные эмоции – поднялось настроение – мечта приблизилась!

Друзья, визуализируйте свои мечты, представляйте их исполненными, испытывайте эмоции радости и счастья от их воплощения! Помните, что визуализация желаний – это всего лишь шаг в технике по исполнению желаний. Мощный, действенный, незаменимый, но всего лишь шаг. Один из нескольких, проделать которые вам необходимо, чтобы ваша мечта как можно скорее стала явью

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на greatpicture.ru



