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Польза чтения сказок маленьким детям
Как правильно выбрать сказку для своего чада
В настоящее время родители очень серьезно подходят к выбору книжек для своих малышей, поскольку многие современные писатели создают подобные произведения. Какие же вопросы задают мамы и папы при выборе сказки?
- Как можно подобрать сказки, чтобы они отвечали возрасту и развитию ребенка?
- Обязательно читать детям сказки или лучше слушать аудиосказки;
- Помогают ли сказки решить какие-нибудь проблемы ребенка?
- Почему дети больше любят произведения о животных?
- Все ли сказки являются «одинаково полезными» для детей?
Почему полезно читать сказки?
Различные сюжеты сказки помогают детям понять, что окружающий его мир бывает совсем непростым как может показаться. Слушая о приключениях какого-нибудь героя, дети виртуально сталкиваются с несправедливостью, лицемерием и сильной болью. Но именно так малыши учатся ценить любовь, честность, дружбу. Всегда имея хороший конец, сказки помогают деткам быть оптимистами и противостоять самым разным жизненным неурядицам.
Не стоит недооценивать и развлекательный элемент сказок. Прослушивание интересных историй имеет много достоинств, к примеру, в сравнении с просмотром мультиков – тут нет никакой угрозы зрению ребенка.
В настоящее время сказка позволяет говорить об эмоциональном, психическом, умственном развитии детей. И именно мамы с папами ответственны на этом этапе за это развитие. С умом подобранные сказки, правильное чтение в наилучшие периоды времени, обсуждение сказки после прочтения — все это позволит вашим деткам отыскать и занять свое место в внешнем мире, чувствовать себя более уверено и свободно в любой ситуации.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, дети, психология, сказка
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