Польза чтения сказок маленьким детям

28.05.2018 22:00

Как правильно выбрать сказку для своего чада

В настоящее время родители очень серьезно подходят к выбору книжек для своих малышей, поскольку многие современные писатели создают подобные произведения. Какие же вопросы задают мамы и папы при выборе сказки?

Как можно подобрать сказки, чтобы они отвечали возрасту и развитию ребенка?

Обязательно читать детям сказки или лучше слушать аудиосказки;

Помогают ли сказки решить какие-нибудь проблемы ребенка?

Почему дети больше любят произведения о животных?

Все ли сказки являются «одинаково полезными» для детей?

Почему полезно читать сказки?

Различные сюжеты сказки помогают детям понять, что окружающий его мир бывает совсем непростым как может показаться. Слушая о приключениях какого-нибудь героя, дети виртуально сталкиваются с несправедливостью, лицемерием и сильной болью. Но именно так малыши учатся ценить любовь, честность, дружбу. Всегда имея хороший конец, сказки помогают деткам быть оптимистами и противостоять самым разным жизненным неурядицам.

Не стоит недооценивать и развлекательный элемент сказок. Прослушивание интересных историй имеет много достоинств, к примеру, в сравнении с просмотром мультиков – тут нет никакой угрозы зрению ребенка.

В настоящее время сказка позволяет говорить об эмоциональном, психическом, умственном развитии детей. И именно мамы с папами ответственны на этом этапе за это развитие. С умом подобранные сказки, правильное чтение в наилучшие периоды времени, обсуждение сказки после прочтения — все это позволит вашим деткам отыскать и занять свое место в внешнем мире, чувствовать себя более уверено и свободно в любой ситуации.

Источник: https://mirkrasoty.life