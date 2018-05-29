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Что делать, чтобы стать идеальной женой
Не всегда удается построить такие отношения, о которых мы мечтаем в юношеские годы. Мешает этому иногда нежелание принять тот факт, что наши представления об идеальном мужчине и тот мужчина, с которым мы просыпаемся каждое утро — это абсолютно разные типажи. Зачастую мы забываем о том, что «то, что мы даем» не всегда бывает нужно нашему партнеру, как то, «чего мы его лишаем». Вот о последнем сейчас мы и расскажем, пишет mygeniuspage.
Воспитание чувств
Будьте нежный и ласковы с мужем, даже если он этого не замечает и не отвечает взаимностью. Поверьте, он замечает. Многие женщины однако, не получив ощутимой отдачи, переключаются полностью на ребенка. Выбор, кстати, очень странный, потому как нежность к мужчине, и нежность к ребенку — разные вещи.
Мужчины по природе своей чуть грубее, чем мы о них думаем. Зачастую они не умеют или просто стесняются быть ласковыми, а такая показательная реакция со стороны женщины лишь усугубит отношения.
Будьте привлекательны
Привлекательность в первую очередь подразумевает здоровье. Не посвящайте себя целиком семье и кухне. Помните, вы должны чувствовать себя желанной, а гарантировать это может (не только любовь мужчины), но и ваш привлекательный внешний вид. Так что высыпайтесь, выделите на уход за кожей лица и тела пару часов в неделю и начните носить одежду, которая подчеркивает достоинства вашей фигуры.
Умейте говорить правильные слова
Просьбу, как и упрек, можно озвучить по-разному. Для примера сравните:
«Милый, я тебя так долго ждала, потому что мне не под силу это сделать»
«Вечно ты приходишь поздно и мне приходиться все делать самой»
Ощутимая разница, не так ли? И для мужчин, кстати, тоже. Это касается всего, что имеет хоть какое-то отношение к вашей общей жизни: вы сердитесь, вы радуетесь, вы переживаете — все это нужно озвучивать в правильной форме.
Быть сильной
Никогда не берите на себя роль мужчины, если в вашей жизни уже есть человек, который эту роль (как бы) выполняет, иначе вы рискуете поставить семью под удар. Мужчинам не нравится чувствовать себя слабыми, это по понятным причинам задевает их гордость и заставляет их реализовываться «на стороне». Так что, какой бы сильной вы ни были, оставайтесь слабой рядом с любимым мужчиной.
Теги: Донбасс, муж, жена, отношения
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